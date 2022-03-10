Макс Барских запретил использовать свою музыку на территории России

Макс Барских из тех звезд, кто активно в соцсетях говорит о вторжении России в Украину

Макс Барских сделал новое заявление / Фото: instagram.com/max_barskih

Украинский певец получил огромную волну хейта в России за то, что как истинный патриот поддержал интересы своей страны и выступил против вторжения российской армии в Украину. Барских уже заявлял, что отказывается от концертов в России.

Теперь у себя в Instagram певец рассказал, что запрещает использовать свою музыку на территории РФ.

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Всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков! Я не хочу чтоб моя музыка звучала в стране развязавшей войну в Украине! Я так же изымаю весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ. Предлагаю всем Украинским артистам сделать тоже самое!

К слову, недавно российские звезды активно обсуждали высказывание Макса Барских о дырявой России. Тимати угрожал артисту, а Лера Кудрявцева не понимала, почему украинский певец с такой ненавистью говорит о России.

Напомним, на днях Макс Барских и многих других музыкантов внесли в черный список одного из российских музканалов.

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