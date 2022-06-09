Макс Чмерковский строит модульный городок для переселенцев во Львовской области

Макс Чмерковский говорит, что 40 домов готовы принимать переселенцев. / Фото: Львівська міська рада, instagram.com/maksimc

Ранее Макс Чмерковский вместе с отцом и братом создал в Штатах благотворительную организацию – Baranova 27. Именно по этому адресу жила семья танцора в Одессе до иммиграции в США.

Сначала фонд занимался гуманитарной помощью, которую поставляли украинским беженцам в разных уголках мира. Но когда хореограф увидел на фото, как живут украинцы, потерявшие свое жилье – семья Чмерковских решила помогать другим способом.

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Так они начали заниматься строительством модульного городка для переселенцев во Львовской области.

Нам отправляли благодарственные фото с нашей помощью, а я смотрю – позади на фото помещения, где проживают эти люди. И понимаю, что это полуразрушенное строение и так жить нельзя, – делился Чмерковский, говорится в Instagram-аккаунте "Танців з зірками".

Макс Чмерковский поддерживает украинцев / Фото: instagram.com/maksimc

Ранее Макс и его отец Александр провели переговоры с послом Украины в Турции Василием Боднаром по проекту Баранова Village в Украине.

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Организация Baranova 27 уже собрала средства на покупку 40 модульных домиков. Каждый из них рассчитан на семью из двух взрослых и двоих детей. Такой дом может простоять около десяти лет. Уже в ближайший месяц люди смогут поселиться в этих помещениях.

Макс Чмерковский также отмечает, что на этом он не остановится и в дальнейшем будет помогать людям, которые из-за рашистских нелюдей потеряли свои дома.

Хореограф надеется, что действия организации станут примером для других и помогут людям, потерявшим дом.

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Напомним, в начале полномасштабного вторжения РФ Макс Чмерковский находился в Киеве. Он хотел поехать к семье в США, но не мог.

Раньше мы показывали, как выглядит модульный городок во Львове, который подарило польское правительство при содействии Министерства развития общин и территорий.