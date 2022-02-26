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Максим Чмерковский показал всему миру, как Россия бомбит Украину: "Детский плач разрывает сердце"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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26 февраля, 09:22
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Украинско-американский чемпион мира по латинским танцам и хореограф снял эмоциональное видео о себе из Киева, где идут сейчас активно бои
Максим Чмерковский рассказал и показал, как российская авиация бомбит Украину.
Максим Чмерковский рассказал и показал, как российская авиация бомбит Украину. / Фото: instagram.com/maksimc

Уже третий день продолжается нападение РФ на Украину. Звезды очень озабочены, что в нашей стране война. Даже Мадонна призвала помочь украинскому народу вслед за Анджелиной Джоли.

В Instagram Максим Чмерковский эмоционально рассказал о своем состоянии и о том, что происходит сейчас в столице Украины – Киеве.

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Танцор признается, что застрял в городе. Он хотел поехать к своей семье, которая находится в США. Но говорит, что, несмотря на то, что у него есть американский паспорт и его родные далеко – здесь живут его друзья и близкие, их дети, родители, и он призывает россиян не верить российской пропаганде!

Чмерковский со слезами на глазах говорит, что после увиденного "никогда не будет таким, как раньше" и вспомнил, как когда-то переживал стресс. Также он вспомнил, что нападение Путина навеяло ему воспоминания о том, почему его семья покинула страну в 90-х .

Я никогда не буду таким, как раньше. Это стресс, и я возвращаю старые чувства, как я делал это раньше. Это сродни тому, что было, когда и почему мы пошли в 90-х. Как и мой старый ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство), которое я наконец-то исправил, возвращается. Я буквально только что забыл об этих чувствах "всегда на грани" и на самом деле начал волноваться о таких вещах, как гриль для барбекю. Я плачу, когда это пишу, потому что все люди заслуживают беспокоиться о "барбекю", а не о войне, – написал он.

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Хореограф призвал весь мир не молчать и говорить о войне, призывать к ее прекращению. Также он показал реальные жуткие кадры того, что творится на улицах наших городов и заверил, что это все реально.

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В то же время жена Максима – Пета Мургатройд – просит помолиться и пожелать добра для мужа, который продолжает делиться новостями о вторжении России в Украину. Она отметила, что ей больно, но она борется и поддерживает даже на расстоянии своего любимого.

С Украиной – весь мир. Ранее Украину поддержал Арнольд Шварценеггер . Напомним, Ким Кардашьян вступилась за Украину и призвала помочь. Со своей стороны, режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину: "Вы сеете смерть и разрушение".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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Макс Чмерковский Хореограф, танцор
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