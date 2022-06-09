Макс Чмерковський будує модульне містечко для переселенців на Львівщині

Макс Чмерковський каже, що 40 будинків вже готові приймати переселенців / Фото: Львівська міська рада,
Раніше Макс Чмерковський разом з батьком та братом створив у Штатах благодійну організацію – Baranova 27. Саме за цією адресою проживала сім'я танцюриста в Одесі до імміграції в США.
Спочатку фонд займався гуманітарною допомогою, яку постачали українським біженцям у різних куточках світу. Та коли хореограф побачив на фото, як живуть українці, які втратили своє житло, – сім'я Чмерковських вирішила допомагати іншим чином.
Так вони почали займатись будівництвом модульного містечка для переселенців на Львівщині.
Нам відправляли фото подяки з нашою допомогою, а я дивлюсь – позаду на фото приміщення, де проживають ці люди. І розумію, що це напівзруйнована будівля і так жити не можна, – ділився Чмерковський, йдеться в Instagram-акаунті "Танців з зірками".
Раніше Макс та його батько Олександр провели переговори з послом України в Туреччині Василем Боднаром щодо проєкту Баранова Village в Україні.
Організація Baranova 27 вже зібрала кошти на придбання 40 модульних будиночків. Кожен з них розрахований на родину з двох дорослих та двох дітей. Такий дім може простояти близько 10 років. Вже у найближчий місяць люди зможуть оселитися в цих приміщеннях.
Макс Чмерковський також зазначає, що на цьому він не зупиниться і надалі допомагатиме людям, які через рашистських нелюдей втратили свої домівки.
Хореограф також сподівається, що дії організації стануть прикладом для інших і допоможуть тим, хто втратив дім.
Нагадаємо на початку повномасштабного вторгнення РФ Макс Чмерковський перебував у Києві. Він хотів поїхати до родини у США, але не міг.
Раніше ми показували, який вигляд має модульне містечко у Львові, яке подарував польський уряд за сприяння Міністерства розвитку громад та територій.