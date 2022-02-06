МакSим много лет терпела издевательства со стороны любимого-тирана: "Нос как у Бабы-Яги и песни ничего не стоят"

МакSим рассказала об абьюзе со стороны экс-возлюбленного. / Фото: instagram.com/maksimartist

В январе МакSим, которую подозревали в беременности, призналась, что рассталась со своим таинственным избранником, с которым встречалась много лет. Впрочем, какая же причина тому и кто этот мужчина – артистка так и не рассказывала.

Лишь через время исполнительница хита "Знаешь ты?" объяснила, что последний ее бойфренд был настоящим тираном, который травил и насмехался над ней, как только мог! Также артистке нельзя было получать цветы от других мужчин.

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Более того, бывший МакSим постоянно критиковал ее внешность. И даже однажды сравнил любимую с Бабой-Ягой.

Причина моих порой неестественных фотографий – многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-Яги и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих) и песни ничего не стоят, – поделилась певицы в Instargam .

Как добавила артистка, ей теперь хорошо быть просто мамой, любимой, доброй, заботливой и всегда нужной.

Артистка стала счастлива после окончания токсических отношений. / Фото: instagram.com/maksimartist

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Фаны ужаснулись от неожиданного откровения. Большинство фолловеров поддержали МакSим и отметили, что мужчина не должен унижать партнершу в отношениях:

Вот и доказательство, что даже такую шикарную женщину можно заабьюзить.

Правильно! Не нужны такие отношения, не заслуживаете!

Твои песни стоят для нас очень много, ведь каждый раз ты спасала нас, герой.

Скриншот Instagram/maksimartist

В то же время МакSим так и не объяснила, о каких отношениях она пишет. Ходят слухи, что речь идет о ее романе с бизнесменом Антоном Петровым, с котором артистка была замужем до 2015 года. Известно, что после развода они неоднократно возобновляли отношения, но это заканчивалось разочарованием. У парочки есть общая дочь Маша.

/ Фото: instagram.com/maksimartist

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К слову, первым мужем звезды был звукорежиссер Алексей Луговцов. Пара поженилась в 2008 году в Индонезии, но через три года их брак распался. В 2009 году они стали родителями дочери Саши.

Раньше мы писали, что МакSим после длительной комы возобновлялась в Крыму. Артистка проходила реабилитацию на территории временно оккупированного полуострова.