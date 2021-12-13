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МакSим беременна? Друзья певицы впервые прокомментировали слухи

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
13 декабря, 09:42
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38-летняя певица МакSим после комы, постепенно возвращается к прежней жизни. Артистка посетила несколько светских мероприятий
В Сети обсуждают беременность МакSим
В Сети обсуждают беременность МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Этим летом все внимательно следили за состоянием здоровья МакSим. Сейчас певица находится на реабилитации и пока ей нельзя записывать песни. Но на днях артистка посетила "Золотой граммофон". Артистка для мероприятия выбрала корсетное платье. Некоторые в Сети стали обсуждать, что певица, выбирая такой наряд, пыталась скрыть интересное положение.

МакSим появилась на "Золотом граммофоне" и спровоцировали слухи о беременности
МакSим появилась на "Золотом граммофоне" и спровоцировали слухи о беременности / Фото: Instagram

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Тем более слухи о беременности артистка появлялись и после ее появления на концерте телеканала МУЗ-ТВ.

Впервые беременность МакSим стали обсуждать после появления певицы на концерте телеканала МУЗ-ТВ
Впервые беременность МакSим стали обсуждать после появления певицы на концерте телеканала МУЗ-ТВ / Фото: kp.ru

Сама МакSим никак не комментирует слухи, а вот ее друзья опровергли домыслы пользователей Сети.

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Нет, это не так. Марина весит всего 40 кило, она продолжает восстанавливаться после ковида. Она сильно похудела во время болезни, выглядит прекрасно, но пока слаба. Какая беременность? Это все выдумки, – сказали друзья МакSим в комментарии для kp.ru.

Напомним, у певицы МакSим две дочери. Старшую дочь Сашу она родила в 2009 году. Отцом девочки является первый супруг певицы, звукорежиссер Алексей Луговцов. Пара поженилась в 2008 году в Индонезии, но через три года их брак распался.

Отцом младшей является бизнесмен Антон Петров. Пара рассталась вскоре после рождения Маши. В октябре младшей дочери певицы исполнилось семь лет.

МакSим с дочками
МакSим с дочками / Фото: instagram.com/maksimartist

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Что произошло с МакSим?

В июне певицу госпитализировали прямо после концерта. В больнице у Максим обнаружили поражение 40% легких и пневмонию. Спустя несколько дней состояние артистки начало ухудшаться, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

В начале августа МакSим отключили от ЭКМО, а уже 13 августа она вернулась домой. Артистка проходит реабилитацию под наблюдением врачей и постепенно возвращается к привычной жизни.

Ранее мы писали, что МакSим после перенесенной болезни поехала в Крым.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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