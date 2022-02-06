МакSім багато років терпіла знущання з боку коханого-тирана: "Ніс як у Баби-Яги та пісні нічого не варті"

МакSім розповіла про аб'юз з боку екскоханого / Фото: instagram.com/maksimartist

В січні МакSім, у якої підозрювали вагітність, зізналася, що розлучилася зі своїм таємничим обранцем, з яким зустрічалася багато років. Втім, яка ж причина цьому і хто цей чоловік – артистка так і не розповідала.

Лише згодом виконавиця хіта "Знаешь ли ты?" пояснила, що останній її бойфренд був справжнім тираном, який цькував та надсміхався над нею, як тільки міг! Артистці не можна було отримувати квіти від інших чоловіків.

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Ба більше, колишній МакSім постійно критикував її зовнішність. І навіть одного разу порівняв кохану із Бабою-Ягою.

Причина моїх часом неприродних фотографій – багаторічні стосунки, де манікюр не того кольору, ніс як у Баби-Яги та очі, як у відьми. Поведінка (не можна приймати квіти від чужих) і пісні нічого не варті, – поділилась співачка в Instargam.

Як додала артистка, їй тепер добре бути просто мамою, коханою, доброю, турботливою та завжди потрібною.

Артистка стала щасливою після закінчення токсичних стосунків. / Фото: instagram.com/maksimartist

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Шанувальники жахнулися від несподіваного одкровення. Більшість фоловерів підтримали МакSім і зазначили, що чоловік не повинен принижувати партнерку у стосунках:

Ось і доказ, що навіть таку шикарну жінку можна зааб'юзити.

Правильно! Не потрібні такі стосунки, не заслуговуєте!

Твої пісні коштують для нас дуже багато, адже щоразу ти рятувала нас, герою.

Скріншот Instagram/maksimartist

Водночас МакSім так і не пояснила, про які саме стосунки вона пише. Ходять чутки, що йдеться про її роман із бізнесменом Антоном Петровим, з яким артистка була одружена до 2015 року. Відомо, що після розлучення вони неодноразово відновлювали стосунки, але щоразу це закінчувалось розчаруванням. У парочки є спільна донька Маша.

/ Фото: instagram.com/maksimartist

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До слова, першим чоловіком зірки був звукорежисер Олексій Луговцов. Пара одружилася в 2008 році в Індонезії, але через три роки їхній шлюб розпався. У 2009 році вони стали батьками доньки Саші.

Раніше ми писали, що МакSім після тривалої коми відновлювалась у Криму. Артистка проходила реабілітацію на території тимчасово окупованого півострова.