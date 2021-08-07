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МакSим может самостоятельно ходить, ее переводят из реанимации – источник

7 августа, 12:36

Инна Петрова

В целом состояние здоровья звезды после искусственной комы оценивают как не самое тяжелое – ей уже намного лучше

Певицу МакSим планируют перевести из реанимации в другое отделение / Фото: instagram.com/maksimartist

На полное восстановление МакSим уйдет много времени, но даже после реабилитации она едва будет способна петь из-за поврежденных легких.

Однако уже сейчас певица может самостоятельно ходить и врачи собираются перевести ее в обычное отделение уже в ближайшее время, сообщает Telegram-канал Mash.

В официальной группе МакSим в социальной сети ВКонтакте также говорится, что состояние ее здоровья не самое худшее и что она полностью осознает, что с ней произошло.

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Певице МакSим стало лучше – она вышла из комы / Фото: YouTube

Последние новости о МакSим коротко:

Ранее представитель МакSим рассказала подробности о состоянии здоровья артистки – ей предстоит долгая терапия, до полного выздоровления пока далеко.

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