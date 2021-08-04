До выздоровления МакSим пока далеко – новые подробности о состоянии певицы

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" МакSим была госпитализирована в июне с тяжелой пневмонией и поражением легких. Больше месяца певица находилась в коме

PR-директор МакSим рассказала, как певица чувствует себя / Фото: instagram.com/maksimartist

Вчера стало известно, певица МакSим вышла из комы. Она все еще находится в реанимации и нуждается в кислородной поддержке, но дышит уже сама. Представители артистки говорят, что она идет на поправку. МакSим уже успела пообщаться с дочками и мамой по видеосвязи. Об этом рассказала PR-директор певицы Яна Богушевская изданию StarHit.

Она в бодром боевом настроении, чувствует себя гораздо лучше, ест самостоятельно. Но предстоит еще долгая терапия, до полного выздоровления пока далеко, – говорит представитель МакSим.

МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

По словам Богушевской, певица только начинает осознавать, что была в коме так долго.

Для нее это время на аппаратах пролетело гораздо быстрее, чем для нас всех, кто за нее переживал. Марина боец, не ноет, не жалуется, – отметила PR-директор.

Также Яна Богушевская рассказала, как МакSим сейчас чувствует себя.

У Марины появились силы, она может самостоятельно сидеть, уже свешивает ноги с кровати. Пробовать ходить врачи ей пока запрещают — не время, – добавила представитель артистки.

МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Что случилось МакSим:

Напомним, в июне известную российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

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