Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Новый каминг-аут MELOVIN

МакSим вышла из комы

Запрет на въезд Киркорова

Kyivstoner станет отцом

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Зарубежные

До выздоровления МакSим пока далеко – новые подробности о состоянии певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
4 августа, 08:50
Копировать ссылку
Исполнительница хита "Знаешь ли ты" МакSим была госпитализирована в июне с тяжелой пневмонией и поражением легких. Больше месяца певица находилась в коме
PR-директор МакSим рассказала, как певица чувствует себя
PR-директор МакSим рассказала, как певица чувствует себя / Фото: instagram.com/maksimartist

Вчера стало известно, певица МакSим вышла из комы. Она все еще находится в реанимации и нуждается в кислородной поддержке, но дышит уже сама. Представители артистки говорят, что она идет на поправку. МакSим уже успела пообщаться с дочками и мамой по видеосвязи. Об этом рассказала PR-директор певицы Яна Богушевская изданию StarHit.

Она в бодром боевом настроении, чувствует себя гораздо лучше, ест самостоятельно. Но предстоит еще долгая терапия, до полного выздоровления пока далеко, – говорит представитель МакSим.

МакSим
МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

По словам Богушевской, певица только начинает осознавать, что была в коме так долго.

Для нее это время на аппаратах пролетело гораздо быстрее, чем для нас всех, кто за нее переживал. Марина боец, не ноет, не жалуется, – отметила PR-директор.

Также Яна Богушевская рассказала, как МакSим сейчас чувствует себя.

У Марины появились силы, она может самостоятельно сидеть, уже свешивает ноги с кровати. Пробовать ходить врачи ей пока запрещают — не время, – добавила представитель артистки.

МакSим
МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Что случилось МакSим:

Напомним, в июне известную российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Читайте другие новости по теме:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Леди Гага в платье-накидке от Valentino
Посмотреть больше фото
Все обсуждают
Список артистов, которых пригласили на шоу ко Дню Независимости Украины на "Олимпийском"
Быть в курсе
Цитата дня

Я готова и хочу создать семью. Сегодня я готова признать: дважды побывав замужем, ни разу не хотела по-настоящему создать семью и ни от одного мужчины не хотела родить ребенка.

Наталья Могилевская певица, продюсер
В чем еще призналась Могилевская
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
Александр Пономарев
15 августа/20:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять