МакSим может не вернуться на сцену – комментарий врача

На реабилитацию уйдет мого времени, но даже после полного выздоровления певица едва будет способна петь из-за поврежденных легких

Врач ответил, сможет ли МакSим вернуться на сцену / Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим была госпитализирована в июне с тяжелой пневмонией и поражением легких. Больше месяца она находилась в коме, но накануне пришла в себя.

Сейчас МакSим может дышать самостоятельно, но все еще находится в реанимации под присмотром медиков. Недавно артистка даже пообщалась по видеосвязи с близкими.

Певица МакSим может не вернуться на сцену / Фото: instagram.com/maksimartist

Но вернется ли МакSим на сцену? Вероятно, ее ждет длительный процесс реабилитации и восстановления. Скорее всего, снова петь она не сможет.

Дело в том, что певицам необходимы сильные и здоровые легкие, а у Максим они не в лучшем состоянии. После ИВЛ сложно восстановиться, говорит врач и кандидат медицинских наук Андрей Андриевский в комментарии МК.

Чтобы больной, побывавший на ИВЛ, смог петь, нужно время. Но и оно не всегда помогает.

Нужна хорошая дыхалка. Человек не сможет петь и переносить тяжелые физические нагрузки. После ИВЛ восстановление достаточно длительное, долгие месяцы. На время, а, может, и навсегда, о певческой карьере придется забыть, – говорит Андриевский.

Что случилось с МакSим

В июне известную российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура.

Сообщалось, что у звезды тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

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