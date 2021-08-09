МакSим опубликовала первый пост в Instagram после комы: Я по-прежнему очень слабая

Певица МакSим больше месяца находилась в коме. На полное восстановление певицы уйдет много времени. Ей пока врачи запретили петь

Певица МакSим рассказала о своем самочувствии / Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим впервые после комы обратилась к своим поклонникам. Правда, пока только через пост в Instagram. Артистка отметила, что ее наконец-то переводят в обычную палату.

МакSим поблагодарила всех поклонников за поддержку и врачей за спасение. По словам певицы, она не думала, что так долго была в коме.

Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца, – написала артистка.

Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату / Фото: instagram.com/maksimartist

Певица рассказала о своем самочувствии.

Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью, – сообщила МакSим.

Как и ее представитель артистка добавила, что перелеты и петь ей пока запрещено. Но она не теряет веры в лучшее.

Что случилось с МакSим:

Напомним, в июне известную российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

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