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МакSим переводят в обычную палату – представитель певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
9 августа, 13:42
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МакSим была госпитализирована в июне с тяжелой пневмонией и поражением легких. Больше месяца она находилась в коме. На полное восстановление певицы уйдет много времени
Новые подробности о состоянии здоровья МакSим
Новые подробности о состоянии здоровья МакSим / Фото: instagram.com/sokllovamargarita, instagram.com/maksimartist

На прошлой неделе певица МакSим вышла из комы. Представители певицы не спешили делиться подробностями о состоянии здоровья артистки, но отмечали, что ей гораздо лучше. Теперь же директор МакSим Маргарита Соколова у себя в Instagram сообщила, что певицу переводят в обычную палату.

Ваша любимая артистка идёт на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату, – написала Маргарита Соколова.

Менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии здоровья певицы
Менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии здоровья певицы / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Менеджер МакSим отметила, что дату выписки певицы врачи пока не называют, но она не за горами.

Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии ещё недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, есть, общаться, - рассказала Маргарита Соколова.

Кроме этого, менеджер певицы сообщила, что МакSим пока запрещено петь и на время о перелетах стоит забыть. На какой срока пока неизвестно. Это будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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