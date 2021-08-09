МакSим переводят в обычную палату – представитель певицы

МакSим была госпитализирована в июне с тяжелой пневмонией и поражением легких. Больше месяца она находилась в коме. На полное восстановление певицы уйдет много времени

Новые подробности о состоянии здоровья МакSим / Фото: instagram.com/sokllovamargarita, instagram.com/maksimartist

На прошлой неделе певица МакSим вышла из комы. Представители певицы не спешили делиться подробностями о состоянии здоровья артистки, но отмечали, что ей гораздо лучше. Теперь же директор МакSим Маргарита Соколова у себя в Instagram сообщила, что певицу переводят в обычную палату.

Ваша любимая артистка идёт на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату, – написала Маргарита Соколова.

Менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии здоровья певицы / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Менеджер МакSим отметила, что дату выписки певицы врачи пока не называют, но она не за горами.

Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии ещё недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, есть, общаться, - рассказала Маргарита Соколова.

Кроме этого, менеджер певицы сообщила, что МакSим пока запрещено петь и на время о перелетах стоит забыть. На какой срока пока неизвестно. Это будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких.