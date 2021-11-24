Мама Бритни Спирс хочет помириться с дочерью

Линн Спирс пытается наладить отношения с дочерью / Фото: Getty Images
После того, как певица получила долгожданную свободу, она не хочет ничего знать о своих родственниках. Бритни считает, что во всем случившимся виновата ее мама. Сам Линн Спирс никак не комментировала признание дочери. Но как рассказывают инсайдер, мама певицы пытается помириться с дочерью.
Как пишет TMZ, Линн Спирс приехала в Лос-Анджелес, чтобы провести День Благодарения с сыном Брайаном, также она надеется увидеться с Бритни.
По информации других источников, мама артистки уже пыталась встретиться с дочкой за несколько дней до финального суда, но Бритни отказалась впускать Линн на порог своего дома. Об этом пишет Page Six.
Что было с Бритни Спирс?
Вот уже 13 лет Бритни Спирс находилась под опекой своего отца и его помощников. Артистка не могла самостоятельно принимать важные решения в своей жизни, распоряжаться своими финансами, имуществом и выступать на сцене. Она длительное время дистанционно выступала в суде и просила "вернуть ей нормальную жизнь".
Условия опекунства над Бритни держались в тайне – не было четкого объяснения, согласно которому уже больше 10 лет артистка не могла распоряжаться собственной жизнью и финансами. В основном все списывают на проблемы психического здоровья поп-звезды.
В своем иске Спирс умоляла судью прекратить опекунство, назвав его "оскорбительным", и рассказала, что на протяжении многих лет певицу заставляли пить противозачаточные таблетки и принимать лекарства против ее воли.
Узнайте другие новости:
- Кто из звезд поздравил Бритни Спирс с освобождением от опеки.
- Бритни Спирс призналась, что собирается отмечать освобождение от опеки еще несколько месяцев.