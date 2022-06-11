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У 28-летнего Джастина Бибера парализовало часть лица (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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11 июня, 09:04
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Джастин Бибер напугал своих фанатов в соцсетях новостями о том, что у него парализовало лицевой нерв в результате серьезной болезни
У Джастина Бибера парализовало половину лица
У Джастина Бибера парализовало половину лица / Фото: instagram.com/justinbieber

Молодой певец Джастин Бибер после инсульта у своей супруги Хейли Болдуин сообщил печальные новости о своем здоровье.

Своим фанатам в Instagram Джастин записал видеообращение, в котором рассказал, что в последнее время страдает параличом лицевого нерва. Причиной осложнений стало заболевание – синдром Рамсея Ханта.

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Я хотел проинформировать вас, ребята, о том, что происходит. Очевидно, как вы, наверное, видите по моему лицу, у меня синдром, называемый синдромом Рамсея Ханта. Из-за вируса, который атакует нерв в моем ухе и мои лицевые нервы, и вызван паралич лица. Как вы можете видеть, глаз не моргает. Я не могу улыбаться на этой стороне лица, эта ноздря не двигается, – рассказал о своем недуге певец.

Также Джастин ответил о переносе своих концертов. Исполнитель попросил зрителей отнестись с пониманием.

Это довольно серьезно. Я бы хотел, чтобы это было не так, но, очевидно, мое тело говорит мне, что нужно замедлиться. Мне нужно отдохнуть, чтобы я мог снова сделать свое лицо таким, каким оно должно быть, – сообщил фанатам Бибер.

Напомним, что совсем недавно супруга Джастина Бибера Хейли сообщила, что случилось с ее лицом после перенесенного инсульта.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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