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Алексей Вертинский перенес серьезную операцию: фанаты собрали деньги на лечение

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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16 июня, 10:59
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Семья украинского актера Алексея Вертинского была вынуждена обратиться за помощью в сборе средств к поклонникам артиста – нужную сумму собрали за ночь
Алексей Вертинский перенес сложную операцию на сердце
Алексей Вертинский перенес сложную операцию на сердце / Фото: instagram.com/vertinskiy_aleksey_

Из-за войны в Украине многие артисты потеряли свой основной заработок. Например, недавно Оля Полякова призналась, что ее семья испытывает финансовые трудности.

С нехваткой средств на лечение столкнулся и украинский актер Алексей Вертинский. 66-летний артист перенес серьезную операцию на сердце, после которой возникли осложнения. На лечение и реабилитацию Вертинского потребовалась немалая сумма денег.

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Организацией сборов занялась дочь актера Ксения Вертинская. На своей странице Instagram она попросила поклонников отца помочь ему хотя бы небольшим пожертвованием.

К сожалению, наша профессия сейчас не ко времени, и сами мы не сможем в полном объеме оплатить лечение и реабилитацию... Я понимаю, что очень сложные времена, но верю в могущество наших людей, потому что мы – украинцы. Будем благодарны за любую финансовую помощь, потому что она маленькой не бывает, – написала Ксения.

В итоге сбор был закрыт через сутки после начала, ведь неравнодушные украинцы собрали для Вертинского нужную сумму буквально за ночь.

Люди, вы невероятные. За ночь мы собрали достаточно средств на все необходимое! Я вам невероятно благодарна. Если бы я могла обнять каждого, то сделала бы это. Буду держать всех в курсе дела. Плачу от восторга. Спасибо большое, – поблагодарила людей Ксения.

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Ранее стало известно, что у 28-летнего Джастина Бибера парализовало часть лица.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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