Mamarika удивила поклонников фото с первого свидания с мужем

MamaRika показала их первое фото с мужем / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika, которая недавно рассказала о тяжелой беременности и угрозе выкидыша, воспитывает вместе с Сергеем маленького сына – первенца Давида. Мальчик родился в начале августа этого года. Сейчас супруги полностью заняты семейными заботами, а несколько лет назад, когда их отношения только начинались, они провели первое свидание в Одессе.

Об этом популярная певица сообщила подписчикам на своей страничке в социальной сети.

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Сергеич заманил меня в Одессу. У меня не было выбора кроме того, чтобы просто сдаться в плен. Спасибо, что семь лет назад ты притащил меня на наше первое "спонтанное" свидание – оно продолжается до сих пор, – написала исполнительница.

Также артистка показала их первое совместное фото, на котором она была запечатлена с черными крашенными волосами.

Фото: Instagram

В 2020 году MamaRika сыграла свадьбу со своим возлюбленным Сергеем Середой. Пара тайно поженилась в Таиланде. Они сбежали на остров Панган и на пустынном пляже обменялись клятвами.

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