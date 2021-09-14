Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Динамо - Бенфика: онлайн ⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Топ блогеры Украины

Поцелуй Беннифер

Гонорар Тины

Бритни помолвлена

МакSим впервые о коме

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

MamaRika ошеломила фигурой в бикини спустя полтора месяца после родов (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
14 сентября, 11:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
32-летняя певица показала поклонникам первые фотографии своей фигуры в купальнике после родов. За полтора месяца артистка практически вернулась в свою форму
MamaRika после родов
MamaRika после родов / Фото: instagram.com/mamarika_official

Певица MamaRika, которая впервые стала мамой в августе, позировала в купальнике у бассейна в Одессе. Звездная мама призналась, что хоть и довольна своей фигурой, но в свою идеальную форму еще не пришла.

Эффектные фото певица опубликовала в Instagram. Она сообщила, что врачи уже разрешили плавать в бассейне и заниматься спортом, поэтому она планирует работать над своей фигурой и сбросить еще четыре килограмма.

Наконец врачи дали добро залезть в басик (все же после операции), и я осознала, что же влезла в свой маленький купальник. Ежедневные процедуры, которые я делаю сама, без массажистов и т.д. Дают результат. На спорт тоже благословили – планирую постепенно врываться. Конечно, еще есть много над чем работать, и мое тело еще не пришло в мою идеальную форму. По-чесноку, несколько лишних килограммов еще гуляют, а точнее целых четыре. Но на данный момент я собой довольна, дальше – больше, – написала певица.

Реклама

MamaRika
MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Какие вредные привычки были у Мамарики и Сергея Середы до того, как они стали родителями:

Реклама

Узнайте больше новостей по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Новое "голое" платье. Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
Все обсуждают
Клип украинского режиссера стал лучшим на MTV Video Music Awards
Вау, смотреть!
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять