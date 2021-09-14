MamaRika ошеломила фигурой в бикини спустя полтора месяца после родов (фото)

32-летняя певица показала поклонникам первые фотографии своей фигуры в купальнике после родов. За полтора месяца артистка практически вернулась в свою форму

MamaRika после родов / Фото: instagram.com/mamarika_official

Певица MamaRika, которая впервые стала мамой в августе, позировала в купальнике у бассейна в Одессе. Звездная мама призналась, что хоть и довольна своей фигурой, но в свою идеальную форму еще не пришла.

Эффектные фото певица опубликовала в Instagram. Она сообщила, что врачи уже разрешили плавать в бассейне и заниматься спортом, поэтому она планирует работать над своей фигурой и сбросить еще четыре килограмма.

Наконец врачи дали добро залезть в басик (все же после операции), и я осознала, что же влезла в свой маленький купальник. Ежедневные процедуры, которые я делаю сама, без массажистов и т.д. Дают результат. На спорт тоже благословили – планирую постепенно врываться. Конечно, еще есть много над чем работать, и мое тело еще не пришло в мою идеальную форму. По-чесноку, несколько лишних килограммов еще гуляют, а точнее целых четыре. Но на данный момент я собой довольна, дальше – больше, – написала певица.

Реклама

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Какие вредные привычки были у Мамарики и Сергея Середы до того, как они стали родителями:

Реклама

Узнайте больше новостей по теме: