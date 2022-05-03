Маразм крепчает: гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров пригрозил стерилизацией противникам войны

Оказывается, режиссер Карен Шахназаров – еще тот рашист. / Фото: Pinterest

Гендиректор Мосфильма, рашистский режиссер Карен Шахназаров, который судится с дочерью за квартиру , в эфире пропагандистского канала решил напугать россиян, которые не поддерживают войну в Украине и критикуют символ кремлевского зла – букву Z.

Режиссер заявил, что россиян, выступающих против лжи, циничности и зла, ждет расправа. Все в стиле рупоров Кремля.

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Противники буквы Z должны понимать, что их не пощадят. Здесь уже все по-серьезному: концлагеря, перевоспитание... Стерилизация! Здесь все серьезно!, – сказал Шахназаров.

Кратко о Карене Шахназарова

Карен Георгиевич – советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель, сообщает "Википедия". С 1998 года он – генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм".

Его известные киноработы: "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Сны", "Американская дочь", "Анна Каренина. История Вронского" и другие.

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Отметим, что пока весь цивилизованный мир ведет борьбу с символами оккупантов – Z и V, в России эти знаки распространяют повсюду, даже в концертных залах. Впрочем, многие музыканты отказываются выступать под этими символами, в частности группа "ДДТ" не стала проводить концерт.