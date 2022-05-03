Маразм міцнішає: гендиректор "Мосфільму" Карен Шахназаров погрожує стерилізацією противникам війни

Виявляється, режисер Карен Шахназаров ще той рашист / Фото: Pinterest

Гендиректор "Мосфільму", рашистський режисер Карен Шахназаров, який судиться з донькою за квартиру, в ефірі пропагандистського каналу вирішив налякати росіян, які не підтримують війну в Україні та критикують символ кремлівського зла – літеру Z.

Режисер заявив, що росіян, які виступають проти брехні, цинічності та зла, чекає розправа. Все у стилі рупорів кремля.

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Противники літери Z мають розуміти, що їх не пошкодують. Тут уже все по-серйозному: концтабори, перевиховання... Стерилізація! Тут все серйозно! – сказав Шахназаров.

Коротко про Карена Шахназарова

Карен Георгійович Шахназаров – радянський і російський кінорежисер, сценарист, кінопродюсер та громадський діяч, повідомляє Вікіпедія. З 1998 року генеральний директор та голова правління кіноконцерну "Мосфільм".

Його відомі кінороботи: "Ми з джазу", "Зимовий вечір у Гаграх", "Сни", "Американська донька", "Анна Кареніна. Історія Вронського" та інші.

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Зазначимо, що поки весь цивілізований світ веде боротьбу із символами окупантів – Z та V, у росії ці знаки поширюють всюди, навіть у концертних залах. Втім, багато музикантів відмовляються виступати під цими символами, зокрема гурт "ДДТ" не став проводити концерт.