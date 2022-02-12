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Гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров хочет забрать у дочери квартиру

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 февраля, 16:01
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Более 20 лет отец с дочерью не виделись. И вот теперь режиссер утверждает, что хочет отсудить в наследнице половину жилья
Карен Шахназаров судится с дочерью из-за квартиры в Москве
Карен Шахназаров судится с дочерью из-за квартиры в Москве / Фото: kino-teatr.ru

36-летняя Анна Шахназарова выросла в США, куда она вместе с матерью переехала после развода родителей. С отцом она увиделась уже во взрослом возрасте – в 2000-х.

Недавно девушка вернулась в Россию. Она поселилась в 86-метровой квартире в центре Москвы и претендует стать полноценной владелицей апартаментов.

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В то же время 69-летний гендиректор "Мосфильма" хочет забрать у дочери права на половину этого жилья.

Шахназаров аргументирует это тем, что он платит за коммунальные услуги и налоги на недвижимость, сообщает "СтарХит".

Анна пока никак не прокомментировала эту ситуацию. И чем все закончится – неизвестно. Отметим, что у Карена Георгиевича есть еще двое детей — Иван и Василий, которых родила ему третья жена, телеведущая Дария Майорова.

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Режиссер с сыновьями.
Режиссер с сыновьями. / Фото: Instagram

Кратко о Карене Шахназарове

Карен Георгиевич – советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель, сообщает "Википедия". С 1998 года он – генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм".

Его известные киноработы: "Мы из джаза", "Зимний вечер у Гагра", "Сны", "Американская дочь", "Анна Каренина. История Вронского" и другие.

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Шахназаров трижды был женат. С первой женой режиссер прожил полгода. Карен считает, что причиной этому стали неудачи в карьере и постоянные скандалы.

Второй избранницей Шахназарова стала Елена Сетунская, которая сегодня более известна как телеведущая Елена Зандер. Через два года после свадьбы у них родилась дочь Анна. Впоследствии пара развелась из-за измены мужчины и в 1989 году Елена с дочерью уехали в США, где женщина во второй раз вышла замуж за голливудского продюсера.

С дочерью Карен увидел только через 20 лет и понял, что они разные, и им невозможно найти общую тему для разговора.

Известно, что Анна пошла по стопам отца – она снимается в кино. Однако с Шахназаровым наладить контакты ей так и не удалось.

В третий раз режиссер женился в начале 90-х годов на актрисе Дарье Майоровой, которая подарила Карену двух наследников. Однако и этот брак распался, но Карен до сих пор поддерживает связь с сыновьями.

Напомним, ранее мы писали, что победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин продает киевскую квартиру, которую выиграл у шоу.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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