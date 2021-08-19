Мария Бурмака не выступит на шоу ко Дню Независимости: "Не думаю, что для этой власти я что-то значу"

Мария Бурмака / Фото: facebook.com/maria.burmaka

После того как Павла Зиброва из-за его характера не пригласили участвовать в шоу ко Дню Независимости, певица Анастасия Приходько возмутилась и поддержала коллегу. Но приглашения на концерт не поступило и Заслуженной артистке Украины – Марии Бурмаке. Певица считает, что она как артистка ничего не значит для нынешней власти.

В интервью изданию Telegaf Мария Бурмака сообщила, что в этом году не будет петь ни на одном концерте, посвященном празднику, так как ее никто не пригласил. Хоть артистка и не ждала приглашения, но отметила, что ей пришлось собраться с силами и осмыслить это.

И я не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта. Честно сказать, вообще — нет. Но я считаю, что Украина великая. У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше. Поэтому когда-то это было давление, когда-то было безразличие, порой я просто не ко времени приходилась, – сказала Мария Бурмака.

Певица считает, что лишь у маленького числа артистов – длинный путь в карьере и постоянная востребованность. По словам Марии, для этого она регулярно придумывает новые проекты, постоянно занимается творчеством и то, лишь треть всего, что она создает, заметна публике.

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