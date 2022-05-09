Маша Ефросинина была на грани развода в начале войны: мы ни в чем не сходились

Маша Ефросинина с Тимуром Хромаевым пережили кризис в браке / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В конце марта Маша Ефросинина решила уехать с детьми за границу, а ее муж остался в Украине. Однако еще до отъезда супруги столкнулись с недоразумениями.

В интервью "Зірковому шляху" Маша Ефросинина рассказала, что они с Тимуром по-разному реагировали на стресс из-за войны. По мнению телеведущей, рассудительный и спокойный ум мужа не соответствовал ее эмоциональному видению трагедии.

Реклама

У нас было разное эмоциональное состояние. Оно было биполярным. Мы не сходились ни в чем, у нас каждый по-разному свое переживал. Союзом в том мы стать не смогли, – поделилась Ефросинина.

Маша Ефросинина с мужем в браке уже 20 лет. / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Звезда говорит, что тот период был очень тяжелым, но они проговаривали проблему.

Это невозможно делать при детях, поэтому мы выходили, по Львову гуляли. И проговаривали, что каждый улетел в свою стратосферу. Просто разлетелись, – объяснила Маша.

Находясь 20 лет в браке с мужем, Маша Ефросинина выделила для себя три главных правила счастливых и крепких отношений.

Реклама

Прежде всего, Ефросинина посоветовала не накапливать в себе закрытые обиды. По ее словам, самое важное и тяжелое в отношениях – уметь рассказать о том, что "накипело".

Уметь сказать, что сейчас мне очень больно от чего-нибудь. Три года вы вместе или 20 лет – все равно нужно проговаривать, когда вы друг другу наносите какую-то непоправимую травму, не зная этого, – рассказала ведущая.

Второй фактор, по словам Ефросининой, без которого невозможны хорошие отношения – это уважение к чувствам партнера. И совсем не обязательно его подстраивать под себя, никто ничего никому не должен.

Напоследок Ефросинина поделилась важным для себя правилом – оставаться самостоятельной и независимой от партнера.

Реклама

Определенная независимость от мужчины, определенная самостоятельность – ментальная, социальная, я имею в виду занятость, работа, твое личное значение в социуме – это тоже очень важно для крепких отношений. Эта твоя свобода и уединение. Когда ты есть у себя, а он есть у себя. А вы двое имеете удовольствие быть друг у друга, – отметила звезда.

Напомним, месяц назад жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина заговорила о проблемах в отношениях.