Маша Єфросиніна була на межі розлучення на початку війни: ми ні в чому не сходились

Маша Єфросініна зТимуром Хромаєвим пережили кризу у шлюбі / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Наприкінці березня Маша Єфросиніна вирішила виїхати з дітьми за кордон, а її чоловік лишився в Україні. Однак, ще до від'їзду подружжя зіштовхнулися з непорозуміннями.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" Маша Єфросініна розповіла, що вони з Тимуром по-різному реагували на стрес через війну. На думку телеведучої, розсудливий та спокійний розум чоловіка не відповідав її емоційному баченню трагедії.

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У нас був різний емоційний стан. Він був біполярний. Ми не сходилися ні в чому, в нас кожен по-різному своє переживав. Союзом в тому ми стати не змогли, – поділилась Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з чоловіком у шлюбі вже 20 років. / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зірка каже, той період був важким, але вони проговорювали проблему.

Це неможливо робити при дітях, тому ми виходили, Львовом гуляли. І проговорювали, що кожен полетів в свою стратосферу. Просто розлетілися, – пояснила Маша.

Перебуваючи 20 років у шлюбі з чоловіком, Маша Єфросиніна виокремила для себе три головні правила щасливих та міцних стосунків.

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Перш за все, Єфросиніна порадила не накопичувати в собі закриті образи. За її словами, найважливіше і найважче в стосунках – вміти розказати про "накипіле".

Вміти сказати, що нині мені дуже боляче від чогось. Три роки ви разом або 20 років – все одно треба проговорювати, коли ви один одному зараз наносите якусь невиправну травму, не знаючи цього, – розповіла ведуча.

Другий фактор, за словами Єфросиніної, без якого неможливі гарні стосунки – це повага до почуттів партнера. І зовсім не обов’язково його підлаштовувати під себе, ніхто нічого нікому не винен.

Наостанок Єфросиніна поділилася важливим для себе правилом – залишатися самостійною та незалежною від партнера.

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Певна незалежність від чоловіка, певна самостійність – ментальна, соціальна, я маю на увазі зайнятість, робота, твоє особисте значення в соціумі – це теж дуже важливо для міцних стосунків. Оця твоя свобода та відокремленість. Коли ти є у себе, а він є у себе. А ви двоє маєте задоволення бути один у одного, – зауважила зірка.

Нагадаємо, місяць тому дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина заговорила про проблеми у стосунках.