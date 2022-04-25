Маша Ефросинина о распаде России: "Мы будем свидетелями покаяния на коленях"

Маша Ефросинина поделилась мыслями / Фото: Телеграф

Мария Ефросинина, признававшаяся в большой злости на россиян, записывала множество обращений к коллегам из России. Сейчас телеведущая считает, что никакие извинения относительно своего недостойного поведения от россиян ожидать не стоит. Своими мыслями телеведущая поделилась во время эфира "Україна разом" с Олегом Панютой на Youtube-канале "Украина 24":

На сегодняшний день я вижу то, что будто сработал эффект обратного действия. Те люди, к которым я обращалась и которым я уделила слишком много внимания, они стали еще более лицемерны в своих высказываниях и месседжах, еще более лживыми и уже даже не хочется их обсуждать, чтобы не придавать им много чести. Но доходит до такой тупости, что они сегодня удаляют те посты и сообщения со своими высказываниями, где было слово война. Переобуваются так быстро, что я не знаю, что там распыляют.

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Тем не менее, отмечает Ефросинина, есть отдельные личности, сохранившие достоинство. Их единицы. В качестве примера – Максим Галкин, который выcказался, сознательно оставил всю свою жизнь, занял позицию.

Это выбор,

- подчеркнула телеведущая.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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Также Ефросинина поделилась своим видением будущего России:

Мне моя фантазия рисует картину ближайших десяти лет, когда все же поляжет империя под названием Россия и мы будем свидетелями покаяния на коленях: "Боже, как мы были неправы, залипшие глаза. Боже, так верили в президента, Господи, простите". Я чего-то именно так себе это представляю, но нужны годы на это.

Сегодня также обсуждают пророческое видео Андрея Фединчика.