Маша Ефросинина призналась, что "отравлена злостью" к России

Телеведущая Маша Ефросинина одна из тех украинских звезд, кто четко высказывает свою позицию о войне в Украине. Недавно ведущая жестко ответила сторонникам "дружбы народов", а сегодня дала интервью Наташе Влащенко для YouTube-канала "Україна24".

Сегодня уже не могу, я пропитана, отравлена этой злостью, мне хочется вырвать ее из себя, – сказала Маша Ефросинина, комментируя свои чувства, возникшие из-за войны и бомбежек российской армии украинских мирных городов.

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Ефросинина рассказала, как справляется с эмоциями и чувствами, нахлынувшими в результате пережитых событий – бомбежек Киева.

Страх и ужас придушены, ты в этом живешь, все это – в гипертонусных конечностях. Ты весь пронизан горем, внутри в середине тебя – горе. В каждой клетке – горе, горе. И только сила веры и духа может помочь говорить в ответ на все плохое, что в тебя летит, отвечать, – нет, я буду дальше делать то, что должен, – поделилась она.

Непросто журналистке дается и новостная информация о блокаде Мариуполя, регулярных авианалетах на Харьков.

Все выжжено внутри, пустота и слезы. Про Мариуполь читаю – не могу, про Запорожье, про Харьков – там друзья… Вообще не могу. Потом смотрю – ничего не постила, а я не могу постить, – говорит со слезами на глазах Ефросинина.

Телеведущая рассказала, что пережила жуткий страх во время бомбежек украинской столицы, а на записанных в те моменты собственных видео обращениях – сегодня не узнает себя.

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Мои обращения первых недель, – я себя там даже не узнаю. Это лицо, искаженное агрессией, этот оскал жуткий. Злая, злая женщина, но это я. Но я писала каждое свое обращение под бомбежкой. Вот это самое страшное свое обращение, я записала, когда Киев бомбили. Как было страшно, как было страшно, Господи!, – делится телеведущая.

Ефросинина признается, что позволяет себе слабость, и это – тоже своего рода терапия – принимать свои эмоции, какими бы они ни были.

Второе правило, которое я себе позволяю, это остаться один на один со своей слабостью… Мне все равно, что я там себя не узнаю, и что сама у себя вызываю ужас. Сегодня я пропитана, отравлена этой злостью. Мне хочется вырвать ее из себя, так плохо физиологически. Но я себе это позволяю, я стала позволять себе быть той, какая я сегодня, и мне не стыдно, – говорит она.

Маша Ефросинина рассказала, какую стратегию для эмоциональной стабильности избрала для себя, и как она работает. Ее основа – в четком определении собственной позиции, тщательном выборе окружения и намерении подавать позитивный пример поддержки другим.

Если ты выстроил себе курс, что ты окружаешь себя только хорошими людьми: корыстолюбивых, подлых, лицемерных, предателей ты вычеркиваешь без объяснений. Твоя риторика неизменно направлена на то, что нужно думать о гигиене собственной души и показывать это. Важно подавать пример, – рассказала Ефросинина.

Телеведущая вспомнила, как пережила опыт негативных эмоций в период оккупации россией Крыма. По ее мнению, весь негатив – явление временное, неизбежно проходящее.

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В меньшей степени я это уже пережила в 2014 году, когда я стала активно критиковать аннексию Крыма, и мой родной Крым на меня ощетинился. Меня открыто обвиняли в чем угодно. Но сегодня 2022 год, и все это можно пройти, – убеждена Маша Ефросинина.

Ранее Маша Ефросинина показала, как экс-холостяк Иракли Макацария помогает украинцам в Грузии.