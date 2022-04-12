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Маша Ефросинина рассказала, как Иракли Макацария помогает украинцам

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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12 апреля, 10:39
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Телеведущая и известный бизнесмен встретились в Грузии, где вчера прошел благотворительный концерт в поддержку Украины
Иракли Макацария активно поддерживает Украину
Иракли Макацария активно поддерживает Украину / Фото: Instagram

Грузинский бизнесмен и участник украинских проектов Иракли Макацария всегда в интервью рассказывал о своей любви в Украине. И когда началась война, грузин не остался в стороне.

Иракли поддерживает Украину не словом, а делом. Как рассказала Маша Ефросинина у себя в InstaStories, фонд грузинского бизнесмена организовал благотворительный марафон, благодаря которому удалось собрать миллион гривен для украинцев.

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Скриншот: Instagram

К слову, Иракли Макацария успел побывать и в Польше, чтобы помочь украинским беженцам. Он сортировал гуманитарную помощь в Польше, которую прислали его земляки из Грузии для помощи Украине.

Напомним, сейчас весь мир помогает украинцам. Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, которые на днях поженились, попросили гостей свадьбы вместо подарков внести от их имени пожертвование в гуманитарный фонд Care для помощи украинцам, пострадавшим от военных действий. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 миллион долларов на помощь украинцам.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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