Маша Єфросініна зізналася, що "отруєна злістю" до Росії

Телеведуча Маша Єфросініна – одна з тих українських зірок, хто чітко висловлює свою позицію щодо війни в Україні. Нещодавно ведуча жорстко відповіла прихильникам "дружби народів", а сьогодні дала інтерв'ю Наташі Влащенко для YouTube-каналу "Україна24".

Сьогодні вже не можу, я просякнута, отруєна цією злістю, мені хочеться вирвати її із себе, – сказала Маша Єфросініна, коментуючи свої почуття, що виникли через війну та бомбардування російською армією українських мирних міст.

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Єфросініна розповіла, як долає емоції та почуття, що наринули внаслідок пережитих подій – бомбардувань Києва.

Страх і жах придушені, ти в цьому живеш, все це – в гіпертонусних кінцівках. Ти весь пронизаний горем, усередині в тебе – горе. У кожній клітинці – горе, горе. І тільки сила віри і духу може допомогти говорити у відповідь на все погане, що в тебе летить, відповідати: ні, я далі робитиму те, що повинна, – поділилася вона.

Непросто Маші дається і новинна інформація про блокаду Маріуполя, регулярні авіанальоти на Харків.

Все випалено всередині, порожнеча та сльози. Про Маріуполь читаю – не можу, про Запоріжжя, про Харків – там друзі… Взагалі не можу. Потім дивлюся – нічого не постила, а я не можу постити, – каже зі сльозами на очах Єфросініна.

Телеведуча розповіла, що пережила величезний страх під час бомбардувань української столиці, а на записаних у ті моменти власних відеозверненнях сьогодні не впізнає себе.

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Мої звернення перших тижнів – я себе там навіть не впізнаю. Це обличчя, спотворене агресією, цей вискал моторошний. Зла, зла жінка, але це я. Однак я писала кожне своє звернення під бомбардуванням. Ось це найстрашніше звернення я записала, коли Київ бомбили. Як було страшно, як було страшно, Господи! – ділиться телеведуча.

Єфросініна зізнається, що дозволяє собі слабкість – і це теж своєрідна терапія – приймати свої емоції, хоч би якими вони були.

Друге правило, яке я собі дозволяю, – це залишитися віч-на-віч зі своєю слабкістю... Мені все одно, що я там себе не впізнаю і що сама у себе викликаю жах. Сьогодні я просякнута, отруєна цією агресією. Мені хочеться вирвати її із себе, так погано фізіологічно. Але я собі це дозволяю, я стала дозволяти собі бути тією, якою я сьогодні, і мені не соромно, – каже вона.

Маша Єфросініна розповіла, яку стратегію для емоційної стабільності вибрала для себе і як вона працює. Її основа – у чіткому визначенні власної позиції, ретельному виборі оточення та намірі подавати позитивний приклад.

Якщо ти збудував собі курс, що ти оточуєш себе лише добрими людьми: корисливих, підлих, лицемірних, зрадників ти викреслюєш без пояснень. Твоя риторика незмінно спрямована на те, що треба думати про гігієну власної душі і показувати це. Важливо надавати приклад, – розповіла Єфросініна.

Телеведуча згадала, як пережила досвід негативних емоцій у період окупації росією Криму. На її думку, весь негатив – явище тимчасове, що неодмінно минає.

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Меншою мірою я це вже пережила у 2014 році, коли я стала активно критикувати анексію Криму, а мій рідний Крим на мене наїжачився. Мене відкрито звинувачували у чому завгодно. Але сьогодні 2022 рік, і все це можна пройти, – переконана Маша Єфросініна.

Раніше Маша Єфросініна показала, як екс-Холостяк Іраклі Макацарія допомагає українцям у Грузії.