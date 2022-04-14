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Маша Ефросинина жестко ответила сторонникам "дружбы народов": Мне на**й не нужен мир в общении с вашим народом!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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14 апреля, 10:15
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Телеведущая Маша Ефросинина поставила на место всех комментаторов, которые обвиняют ее в разжигании ненависти между украинцами и россиянами
Маша Ефросинина поставила на место сторонников "дружбы народов"
Маша Ефросинина поставила на место сторонников "дружбы народов" / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Война в Украине дала понять, что ни о какой "дружбе народов" говорить нельзя. Телеведущая Маша Ефросинина и вовсе перестала общаться со своими родными из Керчи, которые стали слепо верить российской пропаганде и с начала войны не написали ни одного сообщения ей.

Сейчас же в Сети на телеведущую набросились хейтеры, которые обвинили Ефросинину в чрезмерной агрессии и разжигании вражды между украинцами и россиянами. Ведущая долго молчать не стала и дала жесткий ответ всем недоброжелателям.

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Мне на***й не нужен мир в общении с вашим народом! Вы, люди с бракованным генетическим кодом, сделали меня и весь мой народ такими до конца наших дней! Ну, или до конца ваших дней…И засуньте себе в ж*пу унылые фразы "не все русские такие".. Те, кто не такие, уже учат второй язык, – написала Ефросинина в своем Instagram.

К публикации телеведущая добавила запись перехваченного СБУ телефонного разговора русского солдата, в котором его жена разрешает орку насиловать украинок.

Ранее Маша Ефросинина показала, как экс-холостяк Иракли Макацария помогает украинцам в Грузии.

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Мария Коробова
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