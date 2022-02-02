Семь лет без Кузьмы: мать артиста теряет тысячи долларов и борется за его песни

Кузьма Скрябин / Фото: instagram.com/kuzma__skryabin

Кто бы мог подумать, что после смерти Андрея Кузьменко его близким придется бороться за его песни и творчество, а семья будет получать копейки за многолетние труды музыканта.

В эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" мать Кузьмы Ольга Михайловна Кузьменко поделилась подробностями судебных разбирательств с бывшими его коллегами и экс-участниками группы "Скрябин", а также музыкальным продюсером Андреем Пасичником.

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Также Ольга Михайловна рассказала о том, как сейчас живет семья музыканта, и о поддержке со стороны знаменитых друзей Кузьмы.

Мать Кузьмы рассказала о своей жизни после смерти сына / Фото: скриншот

Судебные разбирательства по делу "Скрябина"

Как известно, вот уже несколько лет музыканты пытаются между собой поделить права на песни группы "Скрябин", в то время как близкие Кузьменко уверяют, что все написанное принадлежит авторству Андрея.

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Скандал между семьей Кузьменко и музыкальный продюсером Андреем Пасичником, основателем Moon Records, которая занималась выплатами за песни Кузьмы, возник еще несколько лет назад. Тогда, по словам Ольги Михайловны, стали приходить сущие копейки отчислений.

Семь лет назад они уже начали воровать песни Андрея. Тогда музыкант, я не буду называть его имени, отдал "безвозмездно" компании Moon Records 15 песен. Было записано, что якобы музыка принадлежит этому музыканту, и только какие-то слова приписали Андрею, – рассказала Ольга Кузьменко.

Мать погибшего музыканта пыталась получить от руководства студии официальные документы, подтверждающие такие мизерные суммы, но ничего не вышло. Тогда дело попало в суд.

ООО "Кузьма Скрябин" подало в суд за то, что Moon Records не выплачивает деньги за песни. В 2018 году за третий квартал мы получили 63 гривни 50 копеек, а в четвертом – ноль гривен, – вспоминает Кузьменко.

Долгое время дело никак не доходило до суда, поэтому Ольга Михайловна была вынуждена обратиться за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Во время вручения посмертной награды Героя Украины Андрею Кузьменко она попросила встречу с главой государства, где поделилась своей проблемой.

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Зеленский с родными Кузьмы. Фото: president.gov.ua

После этого дело сдвинулось, и началось активное следствие. В ответ на судебный иск компания Moon Records решила нанести ответный удар. В августе 2021 года студия подала 38 жалоб на YouTube-канал Скрябина. Тогда ресурс был временно заблокирован.

Он сам отозвал жалобы на YouTube, видимо, понял, что заехал не туда. Через некоторое время уже все было хорошо. Тогда он сказал, что пожалел меня, – поделилась подробностями скандала Ольга Кузьменко.

Проблемы началась еще при жизни Кузьмы

Как вспоминает мать музыканта, вопросы с авторством начались еще тогда, когда Кузьма был жив. Дело в том, что все песни группы "Скрябин" записывались на музыкальной студии, которая принадлежала Кузьменко.

Мы с отцом вложили деньги, 10 тысяч долларов. Потому что я тогда настояла, что ничего без студии не получится. В 97-м году приехали в Киев, отец с Андреем поехали в магазин музыкальных инструментов, даже взяли кредит. А у тех (экс-состав группы "Скрябин". – Ред.) не было и своего куска удлинителя, – вспомнила мать музыканта.

В первый состав группы "Скрябин" вошли Ростислав Домишевский (Рой) и Сергей Гера (Шура). Но Ольга Михайловна до сих пор не понимает, почему сын начал играть в группе, ведь все настаивали на его сольной карьере.

Андрей сам всегда писал песни, а Домишевский отрабатывал все под фонограмму. Но тогда было модно иметь группу. Помню, Саша Пономарев всегда говорил Андрею разогнать группу, – говорит Ольга Кузьменко.

Кузьма, Рой и Шура / Фото: Instagram

По словам матери, она и сама не раз отговаривала сына от работы с этим коллективом и Андреем Пасичником.

Я хочу, чтобы все знали, что Пасичник – подонок, и Домишевский – подонок. Потому что Домишевский сидел в Москве, а потом приезжал, брал в аренду гитару и выступал. Мы с сестрой, у которой тоже музыкальное образование, стояли и плакали, потому что Андрей пел, а музыканты не попадали в тональность, – рассказала Кузьменко.

Ольга Михайловна не отрицает, что не все песни в группе написал ее сын. Говорит, разговоры о том, чтобы разделить песни, велись сразу после ухода Роя и Шуры из группы.

Песню "Татко хорий" написал Рой, и мы сразу ему сказали, что он может ее забрать. Им тогда предложили приехать и разделить все, упорядочить, но они не приехали – якобы не знали, куда приезжать, хотя спали и жрали у Андрея. А когда Андрей погиб, разве мы должны были искать Домишевского, чтобы отдать песню? – говорит Ольга Кузьменко.

Она вспоминает: шла речь, чтобы разделить все песни поровну, но Шура и Рой отказались.

Там еще были песни, но ведь им не они нужны были. Им нужно все, что написано до 2003 года, и разделить на четверых. Тогда еще был Подлужный, он еще претендовал на авторство, – рассказывает Кузьменко.

Сколько стоят песни Кузьмы?

Пока длится суд и решаются все правовые вопросы, семья Кузьменко предложила другим музыкантам купить права на песни, раз уж те так хотели получать от них прибыль.

Мы решили узнать у Ольги Михайловны, сколько на самом деле стоят песни ее сына. Сумма получается немалая, ведь все было записано на личной студии Кузьмы и артисты выступали с его инструментами.

Они записали около 50 песен. Чтобы сделать аранжировку, довести их до сценического вида, нужно 30 часов. Каждый час умножаем в среднем на 100 долларов, и выходит - 3 тысячи долларов песня. Получается – 150 тысяч долларов. Я сразу сказала: отдаете деньги, а потом говорите о чем-то. Я не собираюсь кому-то ни за что отдавать свои деньги, – заявила мать музыканта.

Скрябин / Фото: facebook.com/groups/faynateam/

Звездные каверы и выход фильма о Скрябине

Хиты музыканта оказались по-настоящему бессмертными – их знают наизусть тысячи украинцев, они звучат за границей, их перепевают популярные исполнители.

Известно, что скоро на экраны выйдет фильм, посвященный Андрею Кузьменко, снятый по его автобиографической книге "Я, "Побєда" і Берлін". Саундтреками к фильму стали каверы на самые известные песни Кузьмы в исполнении звезд украинской сцены.

Ольга Михайловна говорит, что ей очень нравится, как эту идею воплотили в жизнь, – песни Андрея зазвучали по-новому.

Я супер отношусь ко всему этому. Как поется каждая песня другим достойным исполнителем, даже когда это уличные музыканты. Как песня вышла на улицу, ее поют на свадьбах, на праздниках, везде... переводят, она звучит в футбольных клубах в Варшаве и во Франции… Я все это благословляю, – говорит Кузьменко.

Мать музыканта призналась, что очень любит один из первых звездных каверов от Ивана Дорна на песню "Танец пингвина". Ольга Михайловна часто слушает его и говорит коротко и четко, прямо как Кузьма: "Чувак сделал клево!"

Как живет семья Кузьмы после его гибели?

Но не только песни остаются семье Кузьмы после его гибели. Многие знаменитые друзья Андрея продолжают поддерживать связь с его семьей и помогают при необходимости.

Я с Тарасом Тополей "на проводе", с давним другом Андрея Сашей Богуцким. Ирина Билык приглашала меня на концерт Независимости, где "оживили" Андрея. И Наташе Могилевской могу позвонить, в любое время ответит, – рассказывает о поддержке Ольга Михайловна.

У Андрея Кузьменко осталась супруга Светлана, его дочери Марии-Барбаре уже 24 года. Они также дружны с мамой погибшего артиста и поддерживают с ней отношения.

Кузьма Скрябин и Светлана Бабийчук / Фото: Facebook

В 2019 году Мария вышла замуж за своего однокурсника. Девушка отучилась в медуниверситете в Киеве и хочет связать жизнь с отдаленной от сцены профессией.

Она окончила уже интернатуру, свои дела. Музыкой не занимается, но это ее жизнь, и я наперед ничего не загадываю. Прабабушкой я пока тоже не стала, хотя очень бы хотелось, – поделилась Ольга Михайловна.

Свадьба дочери Кузьмы Скрябина / Фото: instagram.com/miss___mariya

Напомним, что фильм о жизни культового музыканта Кузьмы Скрябина выйдет на экраны весной 2022 года.