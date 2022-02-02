Сім років без Кузьми: мати артиста втрачає тисячі доларів і бореться за його пісні

Кузьма Скрябін / Фото: instagram.com/kuzma__skryabin

Хто б міг подумати, що після смерті Андрія Кузьменка його близьким доведеться боротися за його пісні та творчість, а сім'я отримуватиме копійки за багаторічну працю музиканта.

В ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні" мати Кузьми Ольга Михайлівна Кузьменко поділилася подробицями судової тяганини з колишніми його колегами та ексучасниками групи "Скрябін", а також з музичним продюсером Андрієм Пасічником.

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Також Ольга Михайлівна розповіла про те, як тепер живе сім'я музиканта, та про підтримку з боку знаменитих друзів Кузьми.

Мати Кузьми розповіла про своє життя після смерті сина / Фото: скриншот

Судові розгляди у справі "Скрябіна"

Як відомо, вже кілька років музиканти намагаються між собою поділити права на пісні гурту "Скрябін", тоді як близькі Кузьменка запевняють, що автор усього написаного – Андрій.

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Скандал між сім'єю Кузьменків та музичним продюсером Андрієм Пасічником, засновником Moon Records, яка вела виплати за пісні Кузьми, виник ще кілька років тому. Тоді, за словами Ольги Михайлівни, стали приходити просто копійки відрахувань.

Сім років тому вони вже почали красти пісні Андрія. Тоді музикант, я не називатиму його імені, віддав "бєзвозмєздно" компанії Moon Records 15 пісень. Було записано, що нібито музика належить цьому музикантові, і лише якісь слова приписали Андрію, – розповіла Ольга Кузьменко.

Мати загиблого музиканта намагалася отримати від керівництва студії офіційні документи, які б підтверджували такі мізерні суми, але нічого не вийшло. Тоді справа потрапила до суду.

ТОВ "Кузьма Скрябін" подало до суду за те, що Moon Records не виплачує гроші за пісні. У 2018 році за третій квартал ми отримали 63 гривні 50 копійок, а в четвертому – нуль гривень, – згадує Кузьменко.

Довго справа ніяк не доходила до суду, тому Ольга Михайлівна змушена була звернутися по допомогу до президента України Володимира Зеленського. Під час вручення посмертної нагороди Героя України Андрію Кузьменку вона попросила зустрічі з главою держави, де поділилася своєю проблемою.

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Зеленський із рідними Кузьми. Фото: president.gov.ua

Після цього справа зрушила, і почалося активне слідство. У відповідь на судовий позов компанія Moon Records вирішила завдати удару у відповідь. У серпні 2021 року студія подала 38 скарг на YouTube-канал Скрябіна. Тоді ресурс було тимчасово заблоковано.

Він сам відкликав скарги на YouTube, мабуть, зрозумів, що заїхав не туди. Через деякий час все було добре. Тоді він сказав, що пожалів мене, – поділилася подробицями скандалу Ольга Кузьменко.

Проблеми почалася ще за життя Кузьми

Як згадує мати музиканта, питання щодо авторства почалися ще тоді, коли Кузьма був живий. Річ у тім, що всі пісні гурту "Скрябін" записували на музичній студії, яка належала Кузьменку.

Ми з батьком вклали 10 тисяч доларів. Тому що я тоді наполягла, що нічого без студії не вийде. 97-го року приїхали в Київ, батько з Андрієм поїхали в магазин музичних інструментів, навіть взяли кредит. А в тих (екссклад гурту "Скрябін". – Ред.) не було і свого шматка подовжувача, – згадала мати музиканта.

До першого складу гурту "Скрябін" увійшли Ростислав Домішевський (Рой) та Сергій Гера (Шура). Але Ольга Михайлівна досі не розуміє, чому син почав грати у гурті, адже всі наполягали на його сольній кар'єрі.

Андрій сам завжди писав пісні, а Домішевський все відпрацьовував під фонограму. Але тоді було модно мати гурт. Пам'ятаю, Сашко Пономарьов завжди казав Андрієві розігнати гурт, – каже Ольга Кузьменко.

Кузьма, Рой та Шура / Фото: Instagram

За словами матері, вона й сама неодноразово відмовляла сина від роботи з цим колективом та Андрієм Пасічником.

Я хочу, щоб усі знали, що Пасічник – покидьок, і Домішевський – покидьок. Бо Домішевський сидів у Москві, а потім приїздив, брав в оренду гітару і виступав. Ми із сестрою, у якої теж музична освіта, стояли і плакали, бо Андрій співав, а музиканти не потрапляли у тональність, – розповіла Кузьменко.

Ольга Михайлівна не заперечує, що не всі пісні у гурті написав її син. Каже, розмови про те, щоб розділити пісні, були одразу після того, як Рой та Шура пішли з колективу.

Пісню "Татко хорий" написав Рой, і ми одразу йому сказали, що він може її забрати. Їм тоді запропонували приїхати і розділити все, впорядкувати, але вони не приїхали – нібито не знали, куди приїжджати, хоч спали та жерли в Андрія. А коли Андрій загинув, хіба ми мали шукати Домішевського, щоб віддати пісню? – каже Ольга Кузьменко.

Вона згадує: йшлося, щоб розділити всі пісні порівну, але Шура та Рой відмовилися.

Там ще були пісні, але ж їм не вони були потрібні. Їм потрібно все, що написано до 2003 року, та поділити на чотирьох. Тоді ще був Підлужний, він ще претендував на авторство, – розповідає Кузьменко.

Скільки коштують пісні Кузьми?

Поки триває суд і вирішуються всі правові питання, сім'я Кузьменка запропонувала іншим музикантам купити права на пісні, якщо вже хотіли отримувати від них прибуток.

Ми вирішили дізнатись у Ольги Михайлівни, скільки насправді коштують пісні її сина. Сума виходить чимала, адже все було записано на особистій студії Кузьми й артисти виступали з його інструментами.

Вони записали близько 50 пісень. Щоб зробити аранжування, довести їх до сценічного вигляду, потрібно 30 годин. Годину множимо в середньому на 100 доларів, і виходить – 3 тисячі доларів пісня. Виходить – 150 тисяч доларів. Я одразу сказала: віддаєте гроші, а потім говоріть про щось. Я не збираюся комусь ні за що віддавати свої гроші, – заявила мати музиканта.

Скрябін / Фото: facebook.com/groups/faynateam/

Зіркові кавери та вихід фільму про Скрябіна

Хіти музиканта виявилися по-справжньому безсмертними – їх знають напам'ять тисячі українців, вони звучать за кордоном, їх переспівують найпопулярніші виконавці.

Відомо, що незабаром на екрани вийде фільм, присвячений Андрію Кузьменку, знятий за його автобіографічною книгою "Я, "Побєда" і Берлін". Саундтреками до фільму стали кавери на найвідоміші пісні Кузьми у виконанні зірок української сцени.

Ольга Михайлівна каже, що їй дуже подобається, як цю ідею втілили в життя, – пісні Андрія зазвучали по-новому.

Я супер ставлюся до всього цього. Як співається кожна пісня іншим гідним виконавцем, навіть якщо це вуличні музиканти. Як пісня вийшла на вулицю, її співають на весіллях, на святах, скрізь... перекладають, вона звучить у футбольних клубах у Варшаві та у Франції... Я все це благословляю, – каже Кузьменко.

Мати музиканта зізналася, що дуже любить один з перших зіркових каверів від Івана Дорна на пісню "Танець пінгвіна". Ольга Михайлівна часто слухає його і говорить коротко і чітко, як Кузьма: "Чувак зробив кльово!"

Як живе родина Кузьми після його загибелі?

Але не лише пісні залишаються сім'ї Кузьми після його загибелі. Багато відомих друзів Андрія продовжують підтримувати зв'язок з його ріднею і допомагають, якщо потрібно.

Я з Тарасом Тополею "на дроті", з давнім другом Андрія Сашком Богуцьким. Ірина Білик запрошувала мене на концерт Незалежності, де "оживили" Андрія. І Наталці Могилевській можу зателефонувати, будь-коли відповість, – розповідає про підтримку Ольга Михайлівна.

У Андрія Кузьменка залишилася дружина Світлана, його доньці Марії-Барбарі вже 24 роки. Вони також дружать з мамою загиблого артиста, підтримують із нею стосунки.

Кузьма Скрябін та Світлана Бабійчук / Фото: Facebook

2019 року Марія вийшла заміж за свого однокурсника. Дівчина навчалася в медуніверситеті у Києві й хоче пов'язати життя з далекою від сцени професією.

Вона вже закінчила інтернатуру, свої справи. Музикою не займається, але це її життя, і я нічого не загадую наперед. Прабабусею я поки що теж не стала, хоча дуже хотілося б, – поділилася Ольга Михайлівна.

Весілля дочки Кузьми Скрябіна / Фото: instagram.com/miss___mariya

Нагадаємо, що фільм про життя культового музиканта Кузьми Скрябіна вийде на екрани навесні 2022 року.