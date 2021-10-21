Матерится и пьет водку: известная телеведущая и директор Мисс Украина Вселенная поругались из-за Неплях

Анна Филимонова и Диана Панченко поругались в Сети из-за победительницы "Мисс Украина-Вселенная 2021" / Фото: instagram.com/anna.filimonova__

Телеведущая Диана Панченко у себя в Facebook раскритиковала внешность победительницы "Мисс Украина Вселенная-2021" Анны Неплях, а в комментариях возмутилась интервью модели, в котором та рассказала, что любит пить водку.

Директор "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова на своей страничке в Facebook посвятила пост критике телеведущей.

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Уважаемая Диана! Это под вопросом. Вам как никому должно быть известно, как обидно и неприятно выслушивать грязные оскорбления от малокомпетентных и недалёких людей. Которые называют вас "грязной политической проституткой" и "медчуковской подстилкой", "предательницей родины", "безграмотной провинциальной журналисткой с ужасной внешностью , вторым подбородком, страшными бровями , поросячьими маленькими глазками и отвратителеным вкусом, – отметила директор "Мисс Украина Вселенная-2021".

Филимонова ответила, что она и Неплях не считают Панченко такой, как о ней пишут в Сети. "Директор Мисс Украина Вселенная-2021" добавила, что пускай все оскорбления в адрес Неплях останутся на совести телеведущей.

Диана не стала молчать и поблагодарила Филимонову за внимание, но не стала отказываться от своих слов.

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Скриншот: Facebook

Между Панченко и Филимоновой продолжилась дискуссия. Телеведущая просила директора конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" оценить шансы на победу Неплях в Израиле и все-таки прокомментировать интервью Анны.

Анна не стала игнорировать комментарий Дианы.

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О шансах Анны. Они такие, как и у вас – если повезет, возьмут на приличный канал работать. Не повезет – не возьмут

Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина тоже решила вмешаться в скандал.

"Как теперь развидеть то, что прочла, не понимаю. Ребят, ну что за пошлятина? Все же нормальные люди. Эскорт не эскорт, честно не честно, это что Нобелевская премия?"

Скриншот: Instagram

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