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"Я люблю водку" и другие шок-высказывания Мисс Украина Вселенная Неплях из нового интервью

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
19 октября, 14:53
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Анна Неплях уже успела оскандалиться из-за украинского языка, но не менее громкие "перлы" прозвучали вовремя ее недавней пресс-конференции. Самое интересное читайте в нашем материале
Анна Неплях стала "Мисс Украина Вселенная 2021"
Анна Неплях стала "Мисс Украина Вселенная 2021" / Фото: instagram.com/neplyah/

Анне 27 лет, она из Днепра и в этом году будет представлять Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Израиле.

О языке

Недавно девушку засыпали вопросами и упреками по поводу того, что она не говорит на государственном языке. В интервью Неплях объяснила свою позицию.

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А поймет ли меня кто-то в Израиле, когда я буду говорить на украинском? Со сколькими людьми я действительно смогу поговорить? Я говорю на русском даже не потому, что я с большим количеством людей могу поговорить, а потому, что я родилась в русскоязычной семье, в городе, где 90% разговаривают на русском. Все мои друзья разговаривают на русском. И я говорю на том языке, на котором думаю, – цитирует Анну КП.

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О хейте

После победы Анны в конкурсе многие украинцы высказались против девушки, нашли в ней множество изъянов и писали оскорбления в соцсетях. Вот, что она об этом думает:

Неприятно, что в нашей стране, к сожалению, девушки не могут признавать заслуги других девушек. Каждая женщина женщине враг. И этим мы просто тянем себя ко дну.

О феминизме

Анна во время интервью продемонстрировала свою осведомленность в теме феминизма, заявив, что она "абсолютно не феминистка", так как не хочет быть "маскулинной" и "ущемлять права мужчин".

Я хочу жить в балансе и гармонии с собой. И мне не надо для этого быть феминисткой. Я за то, чтобы у женщин были права, чтобы каждая женщина могла самовыражаться, но при этом не ущемляя права мужчин. Я не хочу быть мужчиной в женском обличии, – заявила победительница конкурса красоты.

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Об изменениях во внешности

Неплях утверждает, что никаких пластических операций не делала, "лицо не колола", только немного "поработала" над зубами.

Пластических операций не делала. Грудь своя, зубы свои. Сейчас ношу элайнеры для выравнивания зубов. Лицо не колола. Единственное, 9 месяцев назад последний раз уколола губы, но гиалуроновая кислота быстро выводится из организма. Больше ничего со своей внешностью не делала.

Об имидже и водке

Анна Неплях назвала себя "первой леди" и говорит, что очень старается "нести этот титул достойно". Но полностью измениться девушка, конечно, не может и всегда остается собой:

Да, я перестаю ругаться, отказываюсь от какого-то юмора, который я как блогер раньше могла себе позволить. Да, в статусе "мисс" буду более тщательно выбирать выражения. Но! Я не перестану шутить, быть собой, быть простой и, как вы говорите, пить водку. Я люблю водку. Но это не значит, что я пью ее каждую неделю. Раз в год на свой день рождения могу выпить от души...

"Мисс Украина Вселенная" добавила, что несмотря на наличие короны, она не намерена "отрицать себя" и пытаться показаться лучше, потому что "Обычно те, кто пытается быть белым и пушистым, творят вещи намного хуже".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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