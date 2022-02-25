Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

На официальном сайте фонда Меган и Гарри опубликовано сообщение, в котором внук британской королевы и его супруга, являющаяся гражданкой США, призывают мир остановить войну в Украине.

Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские и все мы в Archewell вместе с народом Украины выступаем против этого нарушения международного и гуманитарного права и призываем мировое сообщество и его лидеров сделать то же самое, – говорится в заявлении.

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Скриншот: archewell.com

Издание The Daily Mail сообщает, что за несколько часов до того, как Путин объявил о наступлении на Украину, принц Уильям посетил МI-6 в Лондоне (Секретная разведывательная служба Великобритании).

Однако никаких дополнительных подробностей о визите, в том числе о том, с кем он встречался и что обсуждалось, не сообщается.

Ранее певец Николай Басков поддержал нападение России на Украину, а музыкант и актер Джаред Лето высказал поддержку народу Украины. Это сделала также американская актриса украинского происхождения Вера Фармига.