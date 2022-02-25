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Николай Басков поддержал нападение России на Украину: "Хватит вытирать ноги об Россию"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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25 февраля, 14:47
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Российский певец Николай Басков встал на сторону путинской агрессии и поддержал вторжение Российской Федерации на территорию Украины
Николай Басков поддержал войну в Украине
Николай Басков поддержал войну в Украине / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

За последние сутки многие российские знаменитости поддержали украинских коллег и высказались против войны в Украине. Среди них Андрей Макаревич, Сергей Лазарев и многие другие.

Однако нашлись и те, кто стал на сторону российского военного вторжения в Украину. Так, певец Николай Басков в своем Instagram-аккаунте поддержал начало войны на украинской территории.

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Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России и защита её союзников.
Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. И хватит вытирать ноги об Россию, – написал Басков.

По его мнению, война с Украиной поможет избежать кровопролития на территории России от рук США и НАТО. Кроме того, артист заявил о том, что российские власти были вынуждены принять такие жесткие меры.

США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО – ложь. Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило в будущем и от кровопролития в России, – высказался артист.

Украинцы, мы не одни, с нами весь мир. Нас уже поддержали многие культурные деятели с Запада. В частности, Анджелина Джоли выразила свое беспокойство, Джаред Лето призвал украинцев беречь себя. Также Вера Фармига поддержала наш народ.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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