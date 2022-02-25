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Звезда Заклятия и Marvel Вера Фармига поддержала украинцев – она родом из Украины

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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25 февраля, 10:57
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Украинцы получают все больше сообщений со словами поддержки от западных звезд
Вера Фармига поддержала Украины во время войны
Вера Фармига поддержала Украины во время войны / Фото: A&E, instagram.com/verafarmiga

Родители Веры Фармиги – иммигранты из СССР. У нее также есть младшая сестра – Таисса. Обе девушки в детстве говорили на украинском и воспитывались в украинско-американской общине в Эрвингтоне, Нью-Джерси.

В Instagram Вера Фармига опубликовала пост в поддержку Украины, она также написала строчки из гимна и запостила в сторис карту, где Украина обозначена как "Не Россия".

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Скриншот: instagram.com/stories/verafarmiga

Таисса Фармига тоже написала в соцсети, что поддерживает Украину и украинский народ:

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Вера Фармига снялась в фильмах "Исходный код", "Мальчик в полосатой пижаме", серии "Заклятие", сериалах "Мотель Бейтс" и "Соколиный глаз" студии Марвел.

Вера Фармига в фильме "Заклятие" / Скриншот из видео

Ее сестра Таисса Фармига известна зрителю по сериалу-антологии "Американская история ужасов".

Таисса Фармига в сериале "Американская история ужасов" / Скриншот из видео

Ранее актер и музыкант Джаред Лето обратился к друзьям из Украины из-за нападения РФ. Обратить внимание и высказаться о нападении на Украину призвала и звезда сериалов "Беверли Хиллз, 90210" и "Все женщины ведьмы" Шеннен Доэрти.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Тогда и сейчас
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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