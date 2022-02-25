Звезда Заклятия и Marvel Вера Фармига поддержала украинцев – она родом из Украины

Родители Веры Фармиги – иммигранты из СССР. У нее также есть младшая сестра – Таисса. Обе девушки в детстве говорили на украинском и воспитывались в украинско-американской общине в Эрвингтоне, Нью-Джерси.
В Instagram Вера Фармига опубликовала пост в поддержку Украины, она также написала строчки из гимна и запостила в сторис карту, где Украина обозначена как "Не Россия".
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Таисса Фармига тоже написала в соцсети, что поддерживает Украину и украинский народ:
Вера Фармига снялась в фильмах "Исходный код", "Мальчик в полосатой пижаме", серии "Заклятие", сериалах "Мотель Бейтс" и "Соколиный глаз" студии Марвел.
Ее сестра Таисса Фармига известна зрителю по сериалу-антологии "Американская история ужасов".
Ранее актер и музыкант Джаред Лето обратился к друзьям из Украины из-за нападения РФ. Обратить внимание и высказаться о нападении на Украину призвала и звезда сериалов "Беверли Хиллз, 90210" и "Все женщины ведьмы" Шеннен Доэрти.