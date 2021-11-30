Меган Маркл и принц Гарри решились на переезд в США после неожиданного поступка Елизаветы II на Рождество

Названа причина, почему Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью / Фото: Getty Images

Кристофер Андерсон в своей книге "Братья и жены: секреты частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган" утверждает, именно после Рождества в 2019 году пара приняла окончательное решение отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и переехать в США. Меган Маркл и принца Гарри обидело рождественское обращение Елизаветы II. Об этом пишет Daily Mirror.

Пару возмутил выбор фотографий на столе королевы. Там стояли фото с покойным королем Георгом VI, принцами Чарльзом, Филиппом, Ульямом с семьей, но не было снимка Гарри, Меган и Арчи.

Реклама

Рождественское обращение Елизаветы II в 2019 году / Фото: Скриншот из YouTube

По информации Андерсона, изначально на столе была фотография Гарри и Меган. Но снимок герцогов Сассекских попросила убрать Елизавета II.

Существует версия, что тогда королева была недовольна решением пары отмечать Рождество с мамой Меган Маркл в Канаде.

Реклама

Напомним, ранее сообщались, что в этом году Елизавета II приглашала Меган Маркл и принца Гарри на Рождество, но герцоги Сассекские отказались приезжать в Британию.

Узнайте другие новости: