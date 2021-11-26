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Как Елизавета II будет праздновать первое Рождество без принца Филиппа

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
26 ноября, 12:20
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Этот год для для британской королевы был нелегким – скандальное интервью принца Гарри, смерть супруга, проблемы со здоровьем
Елизавета II на церемонии Trooping the Colour 12 июня 2021 года
Елизавета II на церемонии Trooping the Colour 12 июня 2021 года / Фото: Getty Images

По информации инсайдеров Елизавета II, чувствует себя гораздо лучше и уже начала готовиться к празднованию Рождества. Как пишет Daily Mail, Ее Величество собирается принять гостей на традиционном рождественском ужине в Сандрингеме.

Королевская семья впервые за долгое время встретится вместе
Королевская семья впервые за долгое время встретится вместе / Фото: Getty Images

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Приглашение от королевы получили: принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская, герцог и герцогиня Кембриджские со своими детьми, принц Эдвард с семьей, принцесса Анна, Зара Тиндалл, принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци, и принцесса Евгения с супругом Джеком Бруксбэнком.

Королева сказала всем, что в последнее время чувствует себя намного лучше, и с нетерпением ждет встречи на Рождество, – поделился инсайдер.

Известно, что за праздничным столом Елизавета II хотела видеть Меган Маркл и принца Гарри, но герцоги Сассекские отказались приезжать в Британию.

Напомним, ежегодно королевская семья собирается на Рождество вместе. Исключением стал только прошлый год, когда из-за пандемии Елизавета II и принц Филипп остались в Виндзорском замке. Тогда Ее Величество впервые за 33 года отмечала без родственников

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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