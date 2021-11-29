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Не Елизавета II: выяснилось, кто в королевской семье беспокоился о цвете кожи ребенка Меган и Гарри

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
29 ноября, 06:30
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Еще во время интервью с Опрой Уинфри принц Гарри и Меган Маркл заявили о расизме в королевской семье. Пара рассказала, что во дворце волновались о том, каким будет ребенок герцогов Сассекских
Принц Чарльз довел Меган Маркл до истерики вопросами о цвете кожи ее ребенка
Принц Чарльз довел Меган Маркл до истерики вопросами о цвете кожи ее ребенка / Фото: Getty Images

И хотя Меган и Гарри в интервью не называли никаких имен, в Сети неоднократно писали, что это могут быть принц Уильям либо принц Чарльз. По информации писателя Кристофера Андерсена, Меган доводил до истерики своими расистскими вопросами именно отец Гарри.

В своей книге Андерсен описал разговор сына королевы и его жены Камиллы, который состоялся 27 ноября 2017 года, в день объявления о помолвке принца Гарри и Меган Маркл, пишет Page Six.

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Интересно, как будут выглядеть их дети? Я имею в виду, какого цвета может быть кожа их детей, – цитирует Чарльза писатель.

Принц Чарльз и принц Гарри
Принц Чарльз и принц Гарри / Фото: Getty Images

Однако представитель принца Чарльза отрицает написанное Кристофером Андерсеном. В интервью британской газете The Post он категорически отрицает, что наследник престола говорил подобное.

Отметим, что и сам Андерсен не стал утверждать, что Чарльз – тот самый неназванный представитель королевской семьи, которого Гарри и Меган обвинили в расизме во время их шокирующего интервью с Опрой Уинфри.

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Напомним, этим летом поклонники Меган Маркл накинулись на принца Уильяма после его заявления о расизме на "Евро-2020".

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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