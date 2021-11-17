Меган Маркл о небогатой жизни до встречи с Гарри: В машину залезала через багажник

Меган Маркл пришла на ток-шоу к Эллен Дедженерс. / Фото: Коллаж: Сегодня
Герцогиня Сассекская, которая недавно шокировала публику глубоким декольте, пообщалась со своей давней подругой и телеведущей Эллен Дедженерс в эфире проекта TheEllenShow. Уже 18 ноября зрители смогут послушать этот разговор.
Актриса пришла в студию без своего мужа. Сама Эллен анонсировала интервью в Instagram.
Многое изменилось с тех пор, как последний раз Меган, герцогиня Сассекская, была на территории Warner Brothers. Не пропусти завтра наше интервью, – подписала сообщение ведущая.
Отметим, что это будет второе большое интервью Маркл на телевидении с тех пор, как она отошла от королевских обязанностей в Великобритании. Впервые бывшая актриса разговаривала с Опрой Уинфри в марте 2021 года и своими заявлениями спровоцировала большой скандал.
О чем будет говорить Эллен с Меган
В коротком ролике можно увидеть, что звезда пришла в студию в белой блузке с широкими рукавами и в классических черных брюках и туфлях-лодочках. Визажист герцогини рассказал, что ведущей удалось разговорить Меган, поэтому зрители смогут увидеть ее в неожиданном свете.
На кадрах видно, что супруга принца Гарри не нервничает и охотно рассказывает смешные истории из своей жизни. Фанаты смогут услышать рассказ Меган о том, как она залезала в свое старенькое авто Ford Explorer Sport, которое "жило своей жизнью". По словам Маркл, дверь со стороны водителя не открывалась, и ей приходилось забираться внутрь через багажник.
Я парковалась в задней части стоянки и открывала багажник, потом залезла внутрь, запирала его за собой и переползала через все сиденья, чтобы сесть за руль, – вспомнила знаменитость.
Также герцогиня вспомнила о своей актерской карьере. Что еще расскажет Меган – остается загадкой, которую уже совсем скоро мы можем разгадать.
Фанаты по-разному отреагировали на звездную гостью в шоу Эллен:
- Нет, пожалуйста, не интересно.
- Не могу дождаться, чтобы посмотреть это.
- Было приятно видеть ее улыбку.
- Она не герцогиня, и ей нужно перестать использовать этот титул!
- Не любите и не доверяйте этой женщине вообще!
- Так грустно видеть, как Эллен тянется ко дну бочки за гостем. Это совсем неинтересно.
Отметим, что разговоры звезд с Эллен в кадре всегда выглядят естественно и приятно. Кажется, мы знаем в чем секрет такого успеха.
Кратко о дружбе ведущей и герцогини
Меган и Эллен познакомились много лет назад в приюте для животных, где актриса планировала взять собаку. В момент, когда девушка стала сомневаться, к ней подошла незнакомка и принялась упорно убеждать забрать песика.
Благодаря случайной встрече с Эллен в герцогине теперь есть метис лабрадора – Богарт.
После этого телеведущая посещала Сассекских в Великобритании и даже присматривала за 4-месячным Арчи.
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