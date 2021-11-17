Меган Маркл про небагате життя до зустрічі з Гаррі: У машину залазила через багажник

Меган Маркл прийшла на ток-шоу до Еллен Дедженерс. / Фото: Колаж: Сьогодні
Герцогиня Сассекська, яка нещодавно шокувала публіку глибоким декольте, поспілкувалась зі своєю давньою подругою та телеведучою Еллен Дедженерс в ефірі проєкту TheEllenShow. Вже 18 листопада глядачі зможуть послухати цю розмову.
Акторка прийшла в студію без свого чоловіка. Сама Еллен анонсувала інтерв'ю у Instagram.
Багато що змінилося з того часу, як востаннє Меган, герцогиня Сассекська, була на території Warner Brothers. Не пропусти завтра наше інтерв'ю, – підписала допис ведуча.
Відзначимо, що це буде друге велике інтерв'ю Меган на телебаченні з того часу, як вона відійшла від королівських обов'язків у Великій Британії. Вперше колишня акторка розмовляла з Опрою Вінфрі у березні 2021 року і своїми заявами спровокувала великий скандал.
Про що говоритиме Еллен з Меган
В короткому ролику можна побачити, що зірка прийшла у студію у білій блузі з широкими рукавами та в класичних чорних штанях і човниках. Візажист герцогині розповів, що ведучій вдалося розговорити Меган, тому глядачі зможуть побачити її в неочікуваному світлі.
На кадрах видно, що дружина принца Гаррі зовсім не нервується, а залюбки розповідає дотепні історії зі свого життя. Фанати зможуть почути розповідь Меган про те, як вона залазила в своє старенька авто Ford Explorer Sport, яке "жило своїм життям". За словами Маркл, двері з боку водія не відчинялися, і їй доводилося забиратися всередину через багажник.
Я паркувалася в задній частині стоянки і відкривала багажник, потім залізла всередину, замикала його за собою і переповзала через всі сидіння, щоб сісти за кермо, – пригадала знаменитість.
Також герцогиня згадала про свою акторську кар'єру. Що ще розповість Меган – залишається загадкою, яку вже зовсім скоро ми можемо розгадати.
Фанати по-різному відреагували на зіркову гостю в шоу Еллен:
- Ні, будь ласка, не цікаво.
- Не можу дочекатися, щоб подивитися це.
- Було приємно бачити її усмішку.
- Вона не герцогиня, і їй потрібно припинити використовувати цей титул!
- Не любіть і не довіряйте цій жінці взагалі!
- Так сумно бачити, як Еллен тягнеться до дна бочки за гостем. Це зовсім нецікаво.
Відзначимо, що розмови зірок з Еллен у кадрі завжди виклядають природніми та приємними. Здається, ми знаємо в чому секрет такого успіху.
Коротко про дружбу ведучої та герцогині
Меган та Еллен познайомилися багато років тому в притулку для тварин, де акторка планувала взяти собаку. В момент, коли дівчина почала сумніватися, до неї підійшла незнайомка і почала наполегливо переконувати забрати пса.
Завдяки випадковій зустрічі з Еллен у герцогині зараз є метис лабрадора – Богарт.
Після цього телеведуча відвідувала Сассекських у Великій Британії і навіть наглядала за 4-місячним Арчі.
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