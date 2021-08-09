Меган Маркл в свое 40-летие холодно проигнорировала душевный подарок отца

Меган Маркл проигнорировала подарок отца / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube
Супруга внука королевы Елизаветы II, Меган Маркл, которая впервые появилась на публике после родов, получила на свое 40-летие очередной подарок от отца. 77-летний Томас Маркл прислал ей пышный букет с розами. В итоге Меган ясно дала понять, что цветы не исправят проблему в их отношениях. Она просто проигнорировала подарок и записку к нему.
Как сообщает издание Page Six, в записке говорилось: "Желаю тебе счастливого дня рождения и ярких дней". Букет тоже должен был растрогать Меган. Ее отец купил дюжину красных роз с двумя желтыми посередине, отмечая, таким образом, двоих детей Меган и принца Гарри – сына Арчи и новорожденную дочь Лилибет.
Изданию TMZ Томас Маркл прокомментировал, что Меган никак не ответила на его подарок. Он добавил, что хочет принимать участие в жизни внуков, но принимает то, что дочь никак не отреагировала.
Отец Меган Маркл опасается, что никогда ее не увидит
Почему Меган Маркл в ссоре со своим отцом?
Напряженные отношения Томаса с Меган достигли апогея в 2018 году накануне свадьбы королевской четы. Тогда выяснилось, что папа Меган Маркл присылал их с Гарри фотографии прессе, а также отдал ее личное письмо журналистам.
Меган, которая после ухода из королевской семьи с Гарри и их детьми живет в Монтесито, в США, в интервью Опре Уинфри рассказала о своих отношениях с отцом. Она заявила что, не может простить его "предательство".
Несмотря на то, что отец Меган Маркл тоже живет в США, они не виделись уже несколько лет.
Что известно о втором ребенке Меган Маркл – смотрите в ролике:
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