Принц Гарри заказал на 40-летие Меган Маркл "голый" торт за 6 тыс. гривен

Сегодня, 4 августа супруга принца Гарри празднует свой день рождения. Торжество состоится в частном особняке Меган и Гарри в США

Принц Гарри заказал торт на день рождения Меган Маркл / Фото: Getty Images, instagram.com/posiesandsugar

Для празднования юбилея, на который придет более 60 человек, Меган Маркл наняла организатора вечеринок Ким Кардашьян. Среди гостей будут самые близкие и друзья супругов, а одним из лакомств вечера станет торт, который заказал принц Гарри.

Как сообщает издание The Mirror, элитная пекарня Posies&Sugar, которая находится в Санта-Барбаре, специализируется на, так называемых, "голых" тортах – это когда слои можно увидеть под глазурью. Снаружи торт украшается настоящими цветами.

Согласно описанию на сайте пекарни, трехуровневый праздничный торт, рассчитанный на 30 гостей, стоит 225 долларов (около 6 тысяч гривен).

Особняк принца Гарри и Меган Маркл / Фото: Скриншот из YouTube

Вечеринка пройдет в особняке супругов в Монтесито. Меган и принц Гарри купили этот дом еще в прошлом году за 14 миллионов долларов. С тех пор, по словам местных, жизнь в этом районе перестала быть спокойной.

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Как известно, среди звездных соседей супругов – телеведущая Опра Уинфри. Вероятно, она тоже будет приглашена.

Что известно о втором ребенке Меган Маркл – смотрите в ролике:

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