Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно

Меган Маркл - 40!

Состояние МакSим

Отказался вакцинироваться

Рианна - миллиардер

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Монархи

Меган Маркл выбрала украшение с тайным смыслом для первого появления на публике после родов (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
5 августа, 09:55
Копировать ссылку
Каждое появление Меган Маркл на публике вызывает ажиотаж и обсуждается еще несколько дней. Первое видео супруги принца Гарри после рождения Лилибет не стало исключением
Как Меган Маркл выглядит после родов
Как Меган Маркл выглядит после родов / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Вчера Меган Маркл отметила день рождения. Ей исполнилось 40 лет. В честь своего дня рождения герцогиня Сассекская впервые после рождения дочери появилась публике. Меган анонсировала запуск новой благотворительной инициативы их с принцем Гарри фонда Archewell.

Супруга принца Гарри выпустила небольшое видео с актрисой Мелиссой МакКарти, в котором рассказала о новом проекте.

Меган Маркл запускает благотворительный проект 40 х 40. Она попросила 40 своих известных друзей уделить по 40 минут своего времени, чтобы поддержать женщин, возвращающихся на работу после пандемии.

Я считаю, что подобное наставничество — это один из способов помочь женщинам обрести уверенность в себе и восстановить свою экономическую силу, – сказала Меган.

Многие обратили внимание на драгоценные украшения на шее Меган Маркл, которые трудно не заметить.

Меган Маркл впервые после рождения дочери появилась на публике
Меган Маркл впервые после рождения дочери появилась на публике / Фото: Скриншот из YouTube

Супруга принца Гарри выбрала подвески от бренда Logan Hollowell в форме созвездий Тельца и Близнецов — астрологических знаков ее сына Арчи и дочери Лилибет. Стоимость подвески со знаком Телец – 1785 долларов, Близнецы – 1600 долларов.

Читайте другие новости по теме:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Леди Гага в платье-накидке от Valentino
Посмотреть больше фото
Все обсуждают
Поздравила ли королевская семья Меган Маркл с 40-летием
Быть в курсе
Цитата дня

Я готова и хочу создать семью. Сегодня я готова признать: дважды побывав замужем, ни разу не хотела по-настоящему создать семью и ни от одного мужчины не хотела родить ребенка.

Наталья Могилевская певица, продюсер
В чем еще призналась Могилевская
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
Александр Пономарев
15 августа/20:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять