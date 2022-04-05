MЕLOVIN на вечере памяти Паши Ли помог собрать деньги для ВСУ и семьи погибшего

MÉLOVIN выступил на вечере памяти актера Паши Ли / Фото: Instagram

Сейчас певец MÉLOVIN находится во Львове, где уже спел гимн Украины в поддержку переселенцев на Львовском вокзале. Также музыкант принял участие в благотворительном вечере, посвященном погибшему актеру Паше Ли.

Мероприятие прошло в одном из львовских кинотеатров. Организаторы подготовили к показу фильм "Тіні забутих предків", в котором Паша сыграл одну из главных ролей.

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Перед показом фильма MÉLOVIN вместе с оркестром исполнил свою новую патриотическую песню "Не зволікай". Во время выступления и демонстрации фильма организаторы смогли собрать сумму для ВСУ и семьи Паши.

На вечере Паши Ли собрали 72 730 гривен. Деньги пойдут на помощь ВСУ и семье погибшего. Спасибо всем, кто присоединился. Герои не умирают! Вечная память, – поделился после выступления певец в своем Facebook.

Скриншот – Facebook

Напомним, что украинский актер и певец Паша Ли погиб 6 марта под обстрелами российских оккупантов под Киевом, в городе Ирпень. Как рассказала певица Камалия, актер закрывал своим бронежилетом детей от вражеских пуль и сам был тяжел ранен.

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