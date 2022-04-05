MЕLOVIN на вечорі пам'яті Паші Лі допоміг зібрати гроші для ЗСУ та сім'ї загиблого

MÉLOVIN виступив на вечорі пам'яті актора Паші Лі / Фото: Instagram

Наразі співак MÉLOVIN знаходиться у Львові, де вже заспівав гімн України на підтримку переселенців на Львівському вокзалі. Також музикант взяв участь у благодійній вечорі, присвяченому загиблому акторові Паші Лі.

Захід відбувся в одному із львівських кінотеатрів. Організатори підготували до показу фільм "Тіні забутих предків", де Паша зіграв одну з головних ролей.

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Перед показом фільму MÉLOVIN разом із оркестром виконав свою нову патріотичну пісню "Не зволікай". Під час виступу та демонстрації фільму організатори змогли зібрати суму для ЗСУ та сім'ї Паші.

На вечорі Паші Лі зібрали 72 730 гривень . Гроші підуть на допомогу ЗСУ та сім'ї загиблого. Дякуємо всім, хто приєднався. Герої не вмирають! Вічна пам'ять, – поділився після виступу співак у своєму Facebook.

Скріншот – Facebook

Нагадаємо, що український актор та співак Паша Лі загинув 6 березня під обстрілами російських окупантів під Києвом, у місті Ірпінь. Як розповіла співачка Камалія, актор закривав своїм бронежилетом дітей від ворожих куль і сам був тяжко поранений.

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