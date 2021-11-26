Меня разводили на деньги: DZIDZIO рассказал, как его обманули мошенники

DZIDZIO однажды обманули на деньги мошенники / Фото: Канал "1+1"

DZIDZIO, который недавно вместе с Александром Пономаревым выпустил трогательный романс, признается, что раньше не мог отказать в просьбе, когда это касалось проблем со здоровьем или могло угрожать чьей-то жизни.

Зная о сердобольном характере артиста, его знакомы решили этим воспользоваться. Они написали ему жалостливое сообщение о болезни ребенка и попросили деньги на его лечение. DZIDZIO откликнулся и перевел большую сумму "несчастным родителям". Такое повторилось еще несколько раз, пока певец не заподозрил что-то неладное.

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Меня разводили на деньги. Манипулировали, что родился ребенок, одолжи сначала одну сумму, потом вторую, затем в два раза больше. Это были даже для меня внушительные деньги, но я повелся, ведь если я дам, то ребенок выживет. Я отдал, чтобы спасти жизнь ребенка, – вспоминает артист в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Україна".

DZIDZIO никогда не мог отказать в просьбах касаемо денег / Фото: Скриншот из YouTube

Но самым неприятным для DZIDZIO в этой ситуации оказался не обман, а то, что с ним так поступили люди, которых он знал – его поклонники.

Они были очень близко в фан-клубе, и меня так развели несколько раз. Поэтому теперь деньги не одалживаю, – говорит артист.

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