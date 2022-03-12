Михаил Федоров: все, что вы хотели знать о биографии и личной жизни еще одного любимца украинок

Мы собрали интересные факты о личной жизни Михаила Федорова / Фото: Facebook Михаила Федорова
Мы продолжаем публиковать интересные факты о новых звездах в украинском обществе. После биографии Виталия Кима рассказываем вам о личной жизни Михаила Федорова, еще одного краша, о котором сейчас говорят все.
После нападения России на Украину наша жизнь изменилась до неузнаваемости. Теперь утро каждого украинца начинается не с просмотра инстаграмов звезд и публикаций вкусных завтраков, а с единой задачи – выжить. В этом всем нам помогают наши защитники, а также оперативная информация от политиков и чиновников, которые стоят на страже нашей государственности. Одним из тех, кто вдохновляет Украину и украинок в частности, в последнее время стал Михаил Федоров.
Михаил Федоров: биография
Михаил Федоров родился 21 января 1991 в Васильевке Запорожской области. Окончил факультет Социологии управления Запорожского университета. Также он окончил Высшую политическую школу, образовательную школу представителей НАТО в Украине, получал стипендию от ОБСЕ в рамках процессов мониторинга за экологией Запорожья.
Сейчас Михаил Федоров – украинский государственный деятель, политик, IT-предприниматель, основатель цифрового агентства. С 29 августа 2019 года – вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины. Федоров также – советник Офиса Президента в вопросах диджитализации.
Также он был народным депутатом Украины IX созыва от партии "Слуга народа", но сложил свои полномочия в связи с переходом в Кабмин. С 19 марта 2021 года является членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Именно Михаила Федорова и его команду стоит благодарить за сервис государственных услуг "Дія".
Личная жизнь Михаила Федорова
Конечно же, украинок очень интересует личная жизнь Михаила Федорова. Но в этом плане поклонницам ловить нечего. Михаил Федоров счастливо женат с 2015 года. Свою супругу он, в отличие от других публичных людей, не скрывает.
Его вторую половинку зовут Анастасия, она также родом из Запорожья. Девушка окончила факультет иностранной филологии в Запорожском национальном университете.
В 2017 году у пары родилась дочь, которую назвали Марией.
Интересные факты
Издание Kyiv Post в 2019 году вписало имя Михаила Федорова в ТОП-лист молодых лидеров "30 under 30".
Михаил Федоров в 2020-м году также был включен в украинскую версию списка "Forbes 30 Under 30" как молодой визионер.
Михаил Федоров с командой, которая в предвыборном штабе Зеленского отвечала за digital-направление, победил в 7 номинациях ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Polaris Awards.
Имеет первый разряд по шахматам.
Также Федоров активно участвовал в конференциях по экологическим вопросам. И вместе с фондом USAID реализовал проект "Усиление IT-потенциала Запорожья".
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