Мировой хит не за горами. Группа Антитіла и Эд Ширан записали совместный трек

"Антитела" и Эд Ширан 2 мая представят трек / Фото: instagram.com/antytila_official, instagram.com/teddysphotos

Хоть группа "Антитіла" не смогла выступить вместе с Эдом Шираном на благотворительном концерте в Великобритании, но им удалось записать общую композицию.

Британский певец записал с украинским коллективом кавер на собственную песню 2Steps (Два шага). Уже 2 мая весь мир услышит релиз, а пока музыканты решили немного заинтриговать фанатов.

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"Антитіла" опубликовал в Instagram отрывок их сингла. В этом фрагменте можно услышать голос фронтмена группы Тараса Тополи. Музыкант поет: "Сирены оборвали наш сон, в два чемодана – все прошлое – go go. Ты за рулем, неизвестный, все нервы в кулак".

В то же время, сам Эд Ширан в Instastories отметил, что в течение следующих недель будут выходить "невероятные каверы на его песню 2Steps" с другими исполнителями.

Скриншот Instastories

Начнем с украинской группы "Антитіла". Держите руку на пульсе каждого понедельника, среды и пятницы в течение мая, – написал артист.

Поклонники уже в ожидании чего-то фантастического:

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Лучшая новость с 24 февраля.

Фантастически! Вы и Украина победите! Мы на вашей стороне!

Жду, когда смогу услышать этот фит.

Шок.

Скриншот Instagram

Напомним, 22 апреля Эд Ширан вместе с рэпером Lil Baby записали свою версию 2Steps и даже сняли клип. В ролике показано улицы ночного довоенного Киева.

В начале апреля фанатов тоже порадовали Pink Floyd и Андрей Хлывнюк – они выпустили общую песню Hey Hey Rise Up.