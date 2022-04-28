Світовий хіт не за горами. Гурт Антитіла та Ед Ширан записали спільний трек

"Антитіла" та Ед Ширан 2 травня презентують трек / Фото: instagram.com/antytila_official, instagram.com/teddysphotos

Хоч гурт "Антитіла" не зміг виступити разом з Едом Шираном на благодійному концерті у Великій Британії, але їм вдалось записати спільню композицію.

Британський співак записав з українським колективом кавер на власну пісню 2Steps (Два кроки). Вже 2 травня весь світ почує реліз, а поки музиканти вирішили трішки заінтригувати фанатів.

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"Антитіла" опублікував в Instagram уривок їхнього синглу. У цьому фрагменті можна почути голос фронтмена гурту Тараса Тополі. Музикант співає: "Сирени обірвали наш сон, у дві валізи – все минуле – go go. Ти за кермом, невідомий, усі нерви в кулак".

Водночас сам Ед Ширан Ширан у Instastories зазначив, що упродовж наступних тижнів виходитимуть "неймовірні кавери на його пісню 2Steps" з іншими виконавцями.

Скріншот Instastories

Почнемо з українського гурту "Антитіла". Тримайте руку на пульсі кожного понеділка, середи та п'ятниці протягом травня, – написав артист.

Шанувальники вже в очікуванні чогось фантастичного:

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Краща новина з 24 лютого.

Фантастично! Ви і Україна переможете! Ми на вашому боці!

Вже чекаю, коли зможу почути цей фіт.

Шок.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, 22 квітня Ед Ширан разом із репером Lil Baby записали свою версію 2Steps та навіть зняли кліп. У ролику показано вулиці нічного довоєнного Києва.

На початку квітня фанатів також порадували Pink Floyd та Андрій Хливнюк – вони випустили спільну пісню Hey Hey Rise Up.