Мисс Украина Вселенная-2021: смотрим фото первых финалисток

Названо имена первых финалисток "Мисс Украина-Вселенная-2021" / Фото: Instagram

Финалисток "Мисс Украина-2021" мы уже знаем. Теперь пришло время узнать больше о девушках, которые в середине октября будут бороться за право представлять Украину на одном из самых крупных мировых конкурсах красоты "Мисс Вселенная-2021", который состоится в декабре в Израиле.

Виктория Апанасенко

Виктория Апанасенко / Фото: Instagram

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Виктории 28 лет. Работает моделью. Занимается актерским мастерством и пишет стихи. Окончила магистратуру КНУ имени Тараса Шевченко, факультет психологии по специальности "Социальная работа". Учебу совмещала с работой моделью.

София Дорчинец

София Дорчинец / Фото: Instagram

Софии 20 лет. Профессионально занималась танцами в течение 15 лет. Учится в трех вузах по специальностям: переводчик со словацкого языка, журналистика и PR, хореография.

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Я хочу на собственном примере показать то, что все возможно и вдохновить вас на новые свершения – написала девушка в Instagram

Юлия Фесюк

Юлия Фесюк / Фото: Instagram

Юлии 28 лет. Уже больше семи лет работает моделью. Пробует себя в дизайне женской одежды.

Ещё с детства я наблюдала за этим конкурсом красоты, следила за его историей, много лет приходила на кастинг и вот… это случилось со мной! Эмоции переполняют, – призналась модель

Карина Опара

Карина Опара / Фото: Instagram

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Карине 20 лет. В прошлом спортсменка. Шестикратная чемпионка Украины по легкой атлетике. Сейчас учится в Национальном университете физического воспитания и спорта на тренера по легкой атлетике. Работает моделью.

Я в финале конкурса Мисс Украина Вселенная! Я искренне благодарна каждому из вас хто верил, кто поддерживал меня, – написала девушка

Юлия Семенихина

Юлия Семенихина / Фото: Instagram

Ей 20 лет. Девушка учится на преподователя турецкого языка сразу в двух университетах – в Киеве и Измире.

Это сложно описать словами, мне до сих пор не верится, но я финалистка грандиозного, масштабного и самого престижного конкурса красоты в Украине.

Был пройден нелёгкий путь подготовки, раскрытия своего потенциала, работы над ошибками, поиском лучшей версии себя, – написала Юлия

Анна Неплях

Анна Неплях / Фото: Instagram

Анне 27 лет. Была участница Холостяк-10. Раньше работала моделью. На счету Анны участие нескольких конкурсах красоты, среди которых "Мисс Интерконтиненталь"

Мало кто знает, но я так давно этого хотела, но было миллион обстоятельств (в моей голове, конечно) из-за которых я себя сдерживала и сейчас точно знаю, что готова выйти из тени и показать себя, – написала Анна у себя в Instagram.

Наталья Спитковская

Наталья Спитковска / Фото: Instagram

Наталье 26 лет. Она модель и мечтает стать актрисой.

Сейчас, как никогда, чувствую, что я здесь не просто так. И готова представлять город Киев. Показать и рассказать о том, что скрывается внутри меня. Раскрыть весь свой потенциал.

Карина Мухутдинова

Карина Мухутдинова / Фото: Instagram

Карине 22 года. Девушка учится в бизнес-школе во Франции. Долгое время профессионально занималась музыкой и академическим вокалом.

Это очень важное для меня событие, реализация моей мечты! – прокомментировала свое участие в конкурсе красоты девушка.

Дудка Диана

Диана Дудка / Фото: Instagram

Диане 24 года. С 15 лет профессионально работает моделью в странах Азии и Европы.

Я невероятно счастлива и благодарна судьбе за такую возможность, – написала девушка о своем участии в Мисс Украина Вселенная

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